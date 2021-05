Hoje é Dia do Gari!

No ano passado, os garis coletaram mais de 700 mil toneladas de resíduos domiciliares no DF

Dia 16 de maio é comemorado o Dia do Gari. Data que homenageia 3.724 garis da limpeza urbana que atuam dia e noite para deixar a Distrito Federal cada vez mais limpo. “A homenagem desse ano tem um significado muito especial. Os garis tiveram um papel fundamental no enfrentamento ao coronavírus. E foi assim que esses guerreiros entenderam que precisavam ficar mais ativos e não pararam em nenhum momento o serviço de limpeza da nossa cidade. Muito obrigado”, disse Silvio de Morais, diretor-presidente do SLU.

No ano passado, os garis coletaram mais de 700 mil toneladas de resíduos domiciliares e varreram mais de 1 milhão de quilômetros de vias públicas. Eles também são responsáveis pela pintura de meios-fios, troca de sacos de lixo de mais de 15 mil lixeiras, limpeza de monumentos e paradas de ônibus e ainda higienizam as áreas próximas às unidades de saúde pública. Agência Brasília