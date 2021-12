Hipótese de fuga da mãe e filha desaparecidas no DF

Até o momento, nenhum corpo foi encontrado. Os militares encontraram apenas um guarda-chuva e sandálias na trilha de acesso ao rio

Novidade no caso das desaparecidas no Sol Nascente, em Ceilândia (DF). Agora a Polícia Civil trabalha com a hipótese de Shirlene Ferreira da Silva, 38 anos, grávida de quatro meses, e Tauane Rebeca da Silva, de 14 anos, terem fugido.

O delegado chefe-adjunto da 23ª Delegacia de Polícia, Vander Braga, explicou que a hipótese de afogamento acidental no Córrego do Pasto não foi descartada, mas a nova linha de investigação tem foco na possível fuga da mãe com a filha. “Shirlene comentou isso com uma pessoa conhecida, há um tempo, que quando fugisse, levaria a filha consigo. É uma informação que não sabemos se procede. Mas já apuramos que ela possui familiares em Teresina, no Piauí”, contou.

O chefe da 23ª DP disse também que oficializou o pedido das imagens gravadas por câmeras do transporte público. “Caso mãe e filha tenham fugido, essas filmagens vão nos trazer uma resolução. Como isso, depende da extração das imagens pelas empresas de ônibus e depois encaminhamento para a perícia. Acredito que até sexta tenhamos uma resposta para essa possibilidade”, explicou o delegado.

Ontem (14), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) reativou as buscas com oito bombeiros por terra, dois cães farejadores e quatro mergulhadores pelo leito do rio.

A equipe de busca se dividiu, uma subiu o leito pelas margens e os mergulhadores desceram o leito por aproximadamente três quilômetros.

Até o momento, nenhum corpo foi encontrado. Os militares encontraram apenas um guarda-chuva e sandálias na trilha de acesso ao rio.