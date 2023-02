Hemocentro lança Unidade Móvel de Coleta de Sangue 

O serviço possibilitará a coleta de sangue em diferentes regiões do DF a partir do deslocamento de uma equipe multidisciplinar em um ônibus

Camila Bairros e Elisa Costa

[email protected]

Com o objetivo de ampliar o acesso da população do Distrito Federal à doação de sangue, a Fundação Hemocentro de Brasília (FHB) lançou, nesta quarta-feira (8), a Unidade Móvel de Coleta de Sangue. Somando R$ 2,4 milhões em investimento, o serviço possibilitará a coleta de sangue em diferentes regiões do DF a partir do deslocamento de uma equipe multidisciplinar do Hemocentro em um ônibus equipado para receber os doadores.

Estiveram presentes no evento Celina Leão, a governadora em exercício, Osnei Okumoto, presidente do Hemocentro de Brasília, e Lucilene Florêncio, secretária de Saúde.

Segundo o presidente do Hemocentro, a unidade móvel possibilitará que os voluntários façam a doação de sangue nas suas próprias regiões administrativas, sem a necessidade de deslocamento até o Plano Piloto. O ônibus facilitará inclusive o acesso à doação de pessoas que moram em cidades do Entorno do DF, quando o serviço for ofertado em RAs próximas a Goiás e Minas Gerais. “Tomamos essa decisão porque há uma dificuldade imensa das pessoas que residem nas RAs mais distantes do DF para doar sangue. Senti que necessitava de fazer essa aproximação com os doadores ou candidatos. Aproximar o hemocentro das regiões administrativas é a obrigação do poder público. Pedimos para que as pessoas marquem pelo Agenda DF, mas também teremos a demanda espontânea quando houver vagas disponiveis”, afirmou ele.

Lucilene fez questão de lembrar que cada doador de sangue é capaz de salvar quatro vidas, e que as recomendações prévias são pequenas diante de uma população do tamanho do DF.

O foco na saúde foi uma promessa de Ibaneis e Celina na campanha eleitoral, e a governadora em exercício tem batido bantante nessa tecla. “Estamos ajustando nossas ações e ouvindo as pessoas que estão ouvidas na área da Saúde. Nossa postura é para que o nosso governo seja respeitado como gestor. A doação de sangue tem que ser um ato constante”, disse ela.

Celina também fez um apelo à população, lembrando que estamos em um momento de pré-Carnaval: “Quem puder, doe sangue. Doar é um ato de amor”. Ainda sobre a data festiva que se aproxima, a governadora em exercício disse que o GDF está fazendo uma campanha pela paz, na luta pra que seja o melhor e mais tranquilo Carnaval do DF.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foi nesse mesmo evento que Celina Leão falou sobre a força-tarefa contra o feminicídio, que não é uma luta apenas do GDF, mas de toda a sociedade. “É da educação, da saúde, da justiça, da defensoria pública, e nós soltamos a força-tarefa para que a gente não se cale. Conheço o tema com profundidade, e no DF não vamos cruzar os braços”, completou.

Um Projeto de Lei está sendo discutido na Câmara Legislativa do DF (CLDF) para a criação de um protocolo de prevenção à violência contra a mulher em bares e boates da capital federal.