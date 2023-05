Hemocentro de Brasília convoca doadores de sangue

Para agilizar o processo, doadores do tipo O negativo terão senha preferencial até 19 de maio

A Fundação Hemocentro de Brasília (FHB) está com os estoques críticos para os tipos sanguíneos O negativo e O positivo. A situação é consequência da queda de 21% nas doações, observada no último mês de abril.

“Tivemos alguns feriados entre abril e maio, fazendo nossas doações caírem nesse período. Precisamos manter os estoques em nível adequado para continuarmos atendendo os pacientes da rede pública de saúde do DF com segurança. Nosso apelo vale principalmente para o tipo O negativo, conhecido como doador universal, já que pode doar para pessoas de qualquer tipo sanguíneo”, explica a gerente de coleta de sangue de doadores da FHB, Junia Assis.

Para agilizar o processo, doadores do tipo O negativo terão senha preferencial até 19 de maio. O tipo sanguíneo pode ser comprovado pelo cadastro no Hemocentro, realizado em doações anteriores, ou com exame de tipagem sanguínea.

A gerente ainda destaca que seguem em nível baixo também os estoques dos tipos B negativo, AB negativo e A negativo. Apenas os tipos A positivo, AB positivo e B positivo estão em níveis adequados.

O Hemocentro de Brasília é responsável por abastecer toda a rede de saúde pública do Distrito Federal, além de instituições conveniadas, como o Hospital da Criança, o Instituto de Cardiologia do DF e o Hospital das Forças Armadas.

Doe sangue

O agendamento da doação de sangue é obrigatório e pode ser feito pelo site agenda.df.gov.br ou pelo telefone 160, opção 2. O Hemocentro de Brasília está localizado no Setor Médico Hospitalar Norte (início da W3 Norte), próximo ao HRAN e à Fepecs, e atende de segunda a sábado, das 7h15 às 18h.

Para doar sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 51 kg e estar saudável. Quem passou por cirurgia, exame endoscópico ou adoeceu recentemente deve consultar o site do Hemocentro para saber se está apto a doar sangue.

*Com informações da Agência Brasília