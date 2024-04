HCB participa do 4º Congresso Brasileiro de Urgências e Emergências Pediátricas

O Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB) participa até sábado (27) do 4º Congresso Brasileiro de Urgências e Emergências, organizado pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). A programação do evento conta com diversos especialistas do HCB falando sobre temas como bronquiolite aguda, crise metabólica e o paciente com doença falciforme na emergência.

Segundo a presidente do congresso, Vilany Félix, o evento traz aos participantes a busca pela atenção humanizada em pediatria. “Devemos mudar o conceito de entrega de valor focada na doença para a entrega de valor focada no bem-estar das nossas crianças. Queremos que nossos profissionais sejam pessoas de alma. Contribuindo com o conhecimento, possibilitaremos a geração de um maior impacto a uma instituição de saúde do mundo do paciente 4.0 que temos hoje”, disse Félix. Ela ainda aconselhou os médicos e estudantes presentes no congresso: “Busquem novas soluções para velhos dilemas, focando nos resultados para o cliente e minimizando os custos para o sistema”.

O HCB conta com mais de 20 profissionais na programação do congresso. “A urgência e emergência se estendem a todas as especialidades, pois todas elas têm especificidades na urgência. A participação dos especialistas é importante para alertar o pediatra geral, que está na ponta, a pensar em diagnósticos que podem fazer a diferença na sobrevida da criança”, afirma a diretora clínica do Hospital, Elisa de Carvalho.

A presidente da Sociedade de Pediatria do Distrito Federal (SPDF), Luciana Monte, também é pneumologista no Hospital da Criança de Brasília e afirma que a participação no congresso mostra que o HCB “é protagonista não só pela assistência, como na educação continuada, na capacitação profissional, em atualizações e na pesquisa”.

Segundo ela, a programação do congresso vai além da assistência em casos de urgência e emergência, voltando-se também a ciência, gestão e educação em saúde. “Sabemos que a assertividade diagnóstica, sistematização da assistência, humanização, comunicação clara e trabalho em equipe são cruciais para obtermos melhores chances de sucesso – e nosso sucesso significa vida, redução de danos. Eventos como esse resultam em boas práticas clínicas, beneficiando os profissionais de saúde e, também, as crianças e a população em geral”, afirma Monte.

O coordenador da infectologia do HCB, Bruno Lima, é um dos especialistas do Hospital a participar do evento. “Vamos falar sobre doença meningocócica, febre maculosa, choque tóxico, infecções não tão comuns, mas que chegam aos hospitais, então é importante compartilhar esses conhecimentos”, conta o médico, cuja palestra traz “questões epidemiológicas importantes sobre o impacto que a covid-19 teve na pediatria e o pós-covid, com o que estamos vivendo agora, com o ressurgimento de algumas infecções bacterianas”.

Além de palestras, o HCB ofereceu oficinas práticas voltadas ao cuidado de urgência com pacientes críticos. Por meio de simulação realística, os participantes puderam praticar ressuscitação cardiopulmonar, intubação orotraqueal e simulações clínicas de casos como meningite e sepse. “São habilidades que não são tão rotineiras para o pediatra no dia a dia, mas precisam ser desenvolvidas de forma contínua”, explica a coordenadora da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital, Selma Kawahara.

O médico Roberto Silva, que atua com pediatria geral no Hospital São Lucas (Juína, Mato Grosso), participou da simulação: “A oficina foi ótima, essa é uma questão que sempre precisamos rever; acho que a reciclagem de conhecimentos é fundamental para todo médico”.

Myrella Turbano, estudante de medicina do Centro de Ensino Superior do Vale Parnaíba (Teresina, Piauí), gostou da metodologia adotada. “A simulação é interessante porque nos aproxima do paciente. Claro que não é possível ter certeza de como vai ser com a criança, em si, mas já ficamos mais próximos da realidade de um atendimento”, elogia.

*Com informações da Agência Brasília