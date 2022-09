Gtop 34 salva criança engasgada e apreende arma após briga generalizada

Ambas as ações ocorreram em momentos diferentes da noite, durante patrulhamento de rotina da equipe do Gtop 34

Policiais militares do Grupo Tático Operacional do 14º Batalhão (Gtop 34) foram muito acionados na noite de sábado para domingo. Por volta das 21h50, eles salvaram uma criança que se engasgava na Vila Vicentina, em Planaltina. Enquanto faziam patrulhamento no local, foram chamados por populares que correram em direção a viatura segurando uma criança desacordada e sem sinais vitais aparentes.

Um dos agentes pegou a criança dos braços da mãe e iniciou a manobra Heimlich, buscando reestabelecer os sinais vitais e desobstruir as vias aéreas. A criança, de apenas dois anos, voltou a respirar e foi levada para o Hospital Regional de Planaltina, onde ficou internada para observação.

Horas depois, já na madrugada de domingo (11), a mesma equipe foi acinada pelo segurança de uma festa que acontecia no Setor de Áreas Especiais. No evento, houve uma briga generalizada e um dos envolvidos ameaçou as pessoas no local com uma arma de fogo.

O suspeito fugiu para uma mata perto da subestação de energia, mas foi localizado pelo Gtop 34 junto com a arma, um revólver calibre .38, e quatro munições. A ocorrência de porte ilegal de arma de fogo foi registrada na 16ª DP.