Grupo usava TJDFT para emitir sentenças falsas e aplicar golpes em prefeituras

Polícias civis do DF e de São Paulo realizam operação contra o bando nesta sexta (12). Seis pessoas foram presas

As polícias civis do Distrito Federal (PCDF) e de São Paulo (PCSP) realizam, nesta sexta-feira (12), uma operação contra um grupo suspeito de emitir sentenças falsas em nome do Tribunal de Justiça do DF (TJDFT) para aplicar golpes contra prefeituras de pequenos municípios brasileiros. Agentes cumprem seis mandados de prisão e seis de busca e apreensão em Campinas-SP.

De acordo com as investigações, os integrantes do grupo se passavam por juízes e funcionários do TJDFT e emitiam atos judiciais e sentenças falsificadas para cobrar dívidas inexistentes de prefeituras. O bando faturou R$ 3 milhões aplicando este golpe em 33 prefeituras dos estados de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná e Piauí.

Os suspeitos entravam em contato com os representantes das prefeituras usando linhas telefônicas falsas do prefixo 61 para ludibriar as vítimas. Eles aproveitaram o período pós-eleições nas prefeituras para dizer que havia dívidas supostamente ligadas à gestão anterior.

A operação contou com 12 policiais civis do DF e 18 de São Paulo.