Homem é preso suspeito de praticar ato obsceno perto de crianças no Gama

Autor tentou fugir do local após chegada da polícia, mas foi alcançado e preso

Um homem de 56 anos foi preso pela Polícia Militar (PMDF) suspeito de cometer ato obsceno próximo a crianças no na quadra 1 do Setor Sul do Gama. O caso aconteceu por volta de 19h30 desta quinta-feira (9).

Os militares receberam denúncia de que um homem estaria praticando ato obsceno em via pública, perto de crianças. Uma viatura foi ao local e abordou o suspeito, que estava em uma moto.

O autor tentou fugir do local, mas foi alcançado e preso. Ele foi levado à 20ª Delegacia de Polícia (Gama).