Grave acidente deixa um homem ferido em Planaltina

A vítima estava caminhando pela cena do acidente com várias lesões nos membros superiores e dor no pescoço

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado após um capotamento, o acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (5), no sentido Núcleo Rural Taquaraem, em Planaltina (DF).

Ao chegarem ao local do acidente, os socorristas do CBMDF se depararam com um homem de 24 anos, que era o condutor do veículo FIAT/STRADA que capotou e ficou imobilizado dentro do cerrado. Ele estava caminhando pela cena do acidente com várias lesões nos membros superiores e dor no pescoço.

As equipes de socorro imediatamente o atenderam de acordo com o protocolo de trauma e o paciente estava consciente, orientado e com sinais vitais estáveis, visto que ele estava sozinho no veículo.

Depois de receber os primeiros cuidados no local, ele foi encaminhado para o Hospital de Planaltina para uma avaliação médica minuciosa.