Cinema drive-in leva filmes gratuitos ao Varjão

Tela está montada na Área de Múltiplas Funções; programação inclui sucessos como ‘Homem-Aranha: sem Volta para Casa’

Os moradores do Varjão poderão ter a experiência de assistir a filmes em uma tela de cinema sem sair do carro. Um cinema drive-in será montado nesta sexta-feira (5), na Área de Múltiplas Funções, em frente à Administração Regional, onde ficará até o dia 11. A entrada será gratuita, e também haverá espaço para atender a quem não tiver automóvel. É necessário retirar o ingresso no aplicativo Sympla.

A programação terá sucessos como Homem-Aranha: sem Volta para Casa, Ghostbusters: Afterlife e Toy Story 4, entre outros. A ideia é contemplar o público de todas as idades.

“Todo ser humano precisa de diversão e lazer. É algo básico e o poder público tem a função de levar isso para a cidade. É obrigação nossa. O cinema é algo cultural a que nem todos têm acesso. Há pessoas no Varjão que nunca foram num cinema drive-in”, observa o administrador do Varjão, Daniel Crepaldi.

A iniciativa faz parte da programação comemorativa pelos 20 anos do Varjão e conta com o apoio do Ministério da Cultura e da administração regional.

Confira a programação

⇒ Sexta (5)

18h30 – Um Espião Animal

20h40 – Ghostbusters: Afterlife

⇒ Sábado (6)

18h30 – Scooby-Doo (2020)

20h40 – Homem-Aranha: sem Volta para Casa

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

⇒ Domingo (7)

18h30 – Viva – A Vida é uma Festa

20h40 – Viúva Negra

⇒ Dia 8

18h30 – Big Hero 6

20h40 – Legado Explosivo

⇒‌ Dia 9

18h30 – Toy Story 4

20h40 – Super Quem?

⇒‌ Dia 10

18h30 – Zootopia

20h40 – Velozes e Furiosos 9

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

⇒‌ Dia 11

18h30 – Gato de Botas 2

20h40 – Annabelle 3

Com informações da Agência Brasília