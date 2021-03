Granja do Torto abre espaço para ocupação de áreas no Parque

Inscrições estão abertas até o dia 19 de março

A Granja do Torto (Serviço Social Autônomo Parque Granja do Torto) abriu um chamamento público para receber propostas de ocupação de áreas do Parque. Poderão se candidatar empresas do setor agropecuário e agroindustrial ou que prestem serviços nessas atividades.

Os contratos de arrendamento terão vigência de até 28 anos, podendo ser prorrogados por mais 30 anos em caso de interesse mútuo.

As regiões a serem arrendadas são:

Cada área tem um valor por metro quadrado, conforme especificado na tabela:

O edital escolherá as empresas que se encaixarem nos requisitos e oferecerem maior contribuição para com os objetivos e interesses do Parque Granja do Torto.

Envio das propostas

As propostas poderão ser enviadas entre 5 e 19 de março, das 8h às 17h, no e-mail [email protected].

O edital completo está no site oficial do Parque Granja do Torto.