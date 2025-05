Grandes eventos alteram trânsito em vias do DF no início de maio

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) realizará uma série de operações especiais para garantir a segurança e a fluidez do tráfego em quatro grandes eventos: a corrida Wings for Life World Run, o jogo Vasco x Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, o desfile cívico em comemoração aos 56 anos do Guará e a 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente.

Corrida Wings for Life World Run

No domingo (4), a Esplanada dos Ministérios será palco da etapa brasiliense da Wings for Life World Run. O evento, com largada prevista para as 7h, reunirá cerca de dois mil atletas em um percurso de 5 km com formato inovador: a corrida não possui distância fixa. Um “carro de caçada” (carro perseguidor) parte minutos após os corredores e encerra a participação dos que forem alcançados.

Para garantir a segurança dos participantes e a fluidez no trânsito, as vias de acesso à corrida serão totalmente fechadas a partir das 6h30. Haverá um ponto de controle na via S1, próximo ao Museu da República, permitindo a passagem apenas dos veículos que participarão do evento Bandeirão, na Praça dos Três Poderes.

Na via S1, uma faixa à direita será sinalizada para a saída dos veículos dos ministérios. Já na via N1, outra faixa à direita será reservada exclusivamente à circulação de veículos de emergência do CBMDF. Também haverá ponto de controle na ligação entre a via L2 Norte e a via N1. A sinalização será feita com cercas e cones, e a liberação das vias ocorrerá gradualmente após o término da prova e a limpeza do trajeto.

Vasco x Palmeiras

Também no domingo (4), o Detran-DF atuará no trânsito durante o jogo entre Vasco da Gama e Palmeiras, pela Série A do Campeonato Brasileiro 2025. A partida será às 16h, na Arena BRB – Mané Garrincha, com público estimado em cerca de 35 mil pessoas.

Os portões do estádio e o estacionamento serão abertos às 13h. A dispersão deve iniciar às 17h30 e encerrar até 19h30. Para garantir a fluidez no trânsito e a segurança viária, a sinalização começará a ser instalada às 23h59 de sábado (3). No domingo, a partir das 13h, equipes do Detran-DF estarão em campo para atuar na chegada do público.

Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs) serão instalados em pontos estratégicos para orientar motoristas e pedestres. A sinalização para travessia segura será reforçada, com atenção especial às imediações do Planetário e do Colégio Militar de Brasília, onde haverá dois pontos de controle. O estacionamento do Planetário será reservado exclusivamente para táxis.

Durante a dispersão, entre 17h e 19h30, o Detran-DF implantará bloqueios viários e alterações semafóricas estratégicas. A via de ligação N1/S1 será fechada, com desvio para o retorno próximo ao Memorial dos Povos Indígenas. Haverá alças de dispersão nas imediações do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) e do Centro de Convenções Ulysses Guimarães. As rotatórias da via N2 próximas à 5ª DP e à Curva do Chinelo também serão interditadas. O tráfego na via de contorno do Estádio Nacional terá sentido único nas imediações do Cine Drive-in e do estacionamento leste.

A operação contará com apoio aéreo da aeronave Sentinela 01, da Unidade de Operação Aérea (UOPA), que fará o monitoramento em tempo real. A Unidade de Motociclistas Operacionais (UMOP) também atuará para garantir agilidade nas intervenções emergenciais, escoltas e fiscalização de estacionamento irregular.

O Detran-DF recomenda que os condutores planejem seus deslocamentos com antecedência e sigam as orientações dos agentes de trânsito e dos painéis informativos. A colaboração de motoristas e pedestres será essencial para a segurança e organização do evento.

56º aniversário do Guará

Na terça-feira (6), o Detran-DF realizará intervenções no trânsito para o Desfile Cívico em celebração aos 56 anos da Região Administrativa do Guará. O evento ocorrerá das 7h às 12h, na Praça Cívica, em frente à Administração Regional.

A partir das 6h30, equipes do Detran-DF começarão a isolar trechos da Avenida Contorno, nas proximidades da Feira do Guará. Durante o desfile, o perímetro será monitorado para garantir a fluidez do tráfego, preservar a sinalização e coibir infrações e estacionamentos irregulares.

5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente

Entre terça (6) e sexta-feira (9), Brasília sediará a 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), no SCES Trecho 2. O evento deve reunir cerca de 2 mil participantes.

Para garantir a fluidez do trânsito na região, o Detran-DF iniciará as intervenções às 23h59 da segunda-feira (5). As ações incluem a sinalização com cones nos dois lados da via, organização das saídas dos estabelecimentos com implantação de sentido único de circulação e o fechamento da rotatória de acesso ao SCES Trecho 3/2.

Durante o evento, haverá ponto de controle na rotatória de acesso ao Sindicato da Polícia Federal. As equipes auxiliarão nas manobras de ônibus na rotatória do Clube dos Bombeiros, além de fiscalizar o estacionamento irregular. Um Painel de Mensagens Variáveis (PMV) será instalado na rotatória do SCES Trecho 2/3 para informar motoristas sobre a alteração no sentido da via.

