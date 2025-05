Ciclista morre após ser atropelado na Via Estrutural

Na manhã deste sábado (3), um ciclista morreu após ser atropelado na DF-095 (Via Estrutural), sentido Plano Piloto, nas proximidades do Setor de Carga e Garagem do SIA, na região administrativa do Guará.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por volta das 7h24 e enviou duas viaturas para o atendimento da ocorrência. No local, os socorristas encontraram um Chevrolet Meriva, de cor prata, conduzido pelo senhor J.S.S., de 47 anos, que teria se envolvido no atropelamento.

A vítima, um ciclista ainda não identificado, aparentando cerca de 50 anos, foi avaliada pela equipe de resgate. Infelizmente, ele apresentava ferimentos graves e lesões incompatíveis com a vida, tendo o óbito confirmado no local.

A Polícia Militar do DF (PMDF) assumiu a segurança da área, e a Polícia Civil foi acionada para conduzir a perícia e investigação da dinâmica do acidente, que ainda não foi esclarecida.