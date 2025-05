PMDF prende suspeito e apreende menor durante ações contra o tráfico em Taguatinga e Ceilândia

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Batalhão de Choque (BPChoque) e com apoio do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães), realizou duas ações distintas de combate ao tráfico de drogas na tarde e noite desta sexta-feira (2), resultando na prisão de um adulto e na apreensão de um menor de idade.

Além das detenções, entorpecentes, munições e dinheiro em espécie foram retirados de circulação.

A primeira ocorrência foi registrada por volta das 17h40, em Taguatinga. Equipes do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) foram acionadas após um motorista de aplicativo relatar uma movimentação suspeita em uma área de mata próxima à QSE 19.

No local, os policiais localizaram um conjunto de barracos que, segundo moradores, estaria sendo usado como ponto de tráfico. Durante a operação, foram encontradas porções de maconha, cocaína e crack, além de duas munições (uma calibre .38 e outra calibre 12), R$ 258 em dinheiro, embalagens usadas para embalar drogas e uma bicicleta. Um homem foi preso e levado à 21ª Delegacia de Polícia.

Pouco tempo depois, às 18h30, outra equipe do PATAMO patrulhava a região da EQNM 8/10, em Ceilândia — conhecida por atividades relacionadas ao tráfico — quando dois jovens demonstraram comportamento suspeito ao ver a viatura.

Durante a abordagem, um menor de idade foi flagrado com porções de uma substância semelhante à maconha e R$ 35 em espécie. O outro jovem abordado afirmou que estava no local para comprar drogas.

O adolescente foi apreendido e conduzido à Delegacia da Criança e do Adolescente II (DCA II), onde foram tomadas as medidas cabíveis.