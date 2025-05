Colisão com árvore deixa um morto e quatro feridos no Setor de Clubes Sul

Na noite desta quinta-feira (2), um grave acidente de trânsito deixou uma pessoa morta e outras quatro feridas no Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 3, em frente ao Clube do Exército, em Brasília. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por volta das 23h49 e mobilizou seis viaturas para atender à ocorrência.

De acordo com a corporação, um veículo Hyundai HB20 branco colidiu violentamente contra uma árvore no canteiro central da via. Dentro do automóvel estavam cinco ocupantes, todos atendidos pelas equipes de resgate no local.

Uma jovem de 25 anos teve ferimentos na perna e foi levada ao Instituto Hospital de Base do DF (IHBB). Um homem de 31 anos apresentava traumatismo cranioencefálico (TCE) grave, com sangramento ativo na cabeça, e também foi encaminhado ao IHBB.

Outro jovem, de 25 anos, sofreu apenas escoriações leves e foi levado ao Hospital Santa Lúcia Norte. Uma quarta passageira, cuja idade não foi informada, sofreu TCE grave e foi transportada ao IHBB em estado crítico.

A quinta vítima, um homem também sem idade divulgada, sofreu ferimentos gravíssimos e entrou em parada cardiorrespiratória. Apesar dos esforços das equipes de socorro, o óbito foi constatado no local por um médico.

A Polícia Militar do Distrito Federal foi acionada para registrar a ocorrência e investigar as causas do acidente. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica da colisão.