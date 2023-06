Governo entrega a chave da cidade ao Rei Momo nesta quinta (22)

Portas do samba se abrem para a população a partir das 19h

Nesta quinta-feira (22), a partir das 19h, Brasília abre ao público a Passarela do Samba 2023. Políticos do Governo do Distrito Federal (GDF), o secretário de Cultura e Economia Criativa, Bartolomeu Rodrigues, a subsecretária de Difusão e Diversidade Cultural, Sol Montes, e o presidente da União das Escolas de Samba e Blocos de Enredo de Brasília (Uniesb-DF), Dilson Marimba, entregam as chaves da cidade ao Rei Momo, Alexandre Rodrigues.

“Depois de todos esses anos, é com muita alegria que anunciamos que a comunidade carnavalesca do Distrito Federal tem um solo sagrado para chamar de seu; a Passarela do Samba está pronta!”, anuncia Bartolomeu Rodrigues.

A cerimônia de abertura dos portões começa às 18h30. Do evento, participam os presidentes das 13 escolas que animam o desfile a partir desta sexta-feira (23), da corte de Momo e de autoridades religiosas que vão abençoar a passarela do samba.

Depois do “batismo”, o cortejo segue até a área reservada para o recuo da bateria, onde haverá uma prece ecumênica e homenagem a Marcelo Sena – sambista do Distrito Federal que faleceu em janeiro e que dá nome à avenida do samba. Em seguida, ialorixás farão a lavagem da passarela, jogando água para purificar e transmitir boas energias ao local.

Serviço

→ Data: quinta (22)

18h30 – Abertura dos portões

19h – Entrega das chaves da cidade

→ Local: Eixo Cultural Ibero-americano (antiga Funarte).

Com informações da Agência Brasília