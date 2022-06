Governo amplia horário e contrata mais médicos

Ao longo do mês de junho, o Governo do Distrito Federal (GDF) aumentará o número de atendimentos na saúde pública

Ao longo do mês de junho, o Governo do Distrito Federal (GDF) aumentará o número de atendimentos na saúde pública. Também está previsto o edital de contratação de médicos temporários e a nomeação de novos servidores. Além disso, o mês terá a realização do novo concurso público da pasta.

Cento e quatro médicos e 300 técnicos em enfermagem que integram o efetivo da Secretaria de Saúde terão a carga horária de trabalho estendida — mediante remuneração —, passando de 20 horas semanais para 40 horas.

Os servidores atuarão nas sete regiões de saúde do Distrito Federal.

“Com isso, vamos dobrar o número de médicos e técnicos em enfermagem. A princípio, eles vão atuar nos hospitais, onde há a maior demanda. Desse jeito, poderemos aumentar a assistência e realizar as cirurgias represadas”, explica o secretário adjunto de Gestão da Secretaria de Saúde, Jansen Rodrigues.

Até o final do mês, será lançado um edital de convocação de 100 médicos temporários para cumprir 20 horas semanais. O grande diferencial será o salário de R$ 9.363, próximo ao dos servidores da pasta. “Sabíamos que a remuneração estava abaixo. Vamos fazer um incremento para tentar atrair os médicos”, completa o secretário adjunto. O edital ainda está em definição com a Secretaria de Economia.

Nomeações e concurso público

Só em 2022, foram convocados 63 médicos temporários e nomeados 48 enfermeiros de saúde da família. Ainda serão nomeados mais 100 enfermeiros de saúde, 40 administradores e 10 contadores. Há um processo em análise para a convocação de farmacêuticos e fonoaudiólogos.

Um novo concurso público da Secretaria de Saúde também está aberto. A prova está prevista para ser realizada em 26 de junho, segundo o Anexo V – Cronograma Previsto publicado no Diário Oficial do DF de 25 de março. Serão contratados 230 médicos, 101 enfermeiros e 50 cirurgiões-dentistas. O concurso prevê a criação de cadastro reserva. Mais informações sobre o edital no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).