Governadora em exercício participa da abertura da Semana Pedagógica 2023

Minicursos e palestras online vão preparar os profissionais da Secretaria de Educação para receber os estudantes da rede pública

Com o auditório do Museu Nacional da República cheio de profissionais da Educação, a governadora em exercício Celina Leão abriu oficialmente, na manhã desta terça-feira (7), o ano letivo da rede pública de ensino. A solenidade marca a preparação de diretores e professores para o retorno às salas de aula, que ocorre em 13 de fevereiro, quando os mais de 470 mil alunos chegarão às escolas públicas do Distrito Federal.

A Semana Pedagógica é o momento de retomada das ações nas unidades escolares da rede pública, permitindo análises, planejamento e organização dos trabalhos pedagógicos que serão desenvolvidos no decorrer do ano letivo. Além disso, estão sendo ofertados minicursos e palestras em formato online para atender os 24 mil professores da rede.

“É uma semana de preparação para receber os alunos que estão regressando ou alguns ingressando na rede pública. Tivemos um aumento de oito mil novos alunos inscritos e a secretaria teve que se adequar para receber essa nova demanda”, afirmou Celina Leão.

A governadora citou que o GDF tem inaugurado e construído novas escolas e creches, além de implantado programas complementares para que a rede se adapte à nova demanda. “Nós temos um planejamento de construção de escolas e creches e realmente vamos conseguir acolher de forma adequada a todos esses novos alunos”, completou.

Ainda durante a participação na abertura, Celina Leão fez questão de reforçar a atenção e o trabalho do governo para prevenir e combater a violência contra a mulher no DF e pediu o apoio dos profissionais da Educação, assim como fez na segunda-feira (6) com os novos servidores da Saúde.

“Ontem, nós convidamos a rede pública de saúde para nos ajudar, mas vocês também são uma porta de entrada importante para evitar esse tipo de crime. Então peço a ajuda de todos vocês para que a gente possa se unir. Vocês são peças fundamentais na nossa sociedade. Tenho certeza que essa semana vai ser estruturada da melhor forma possível”, definiu.

Programação

Com atividades até sexta-feira, a Semana Pedagógica terá 159 minicursos de extensão promovidos com parceiros da Secretaria de Educação e palestras de convidados renomados, como o professor Gabriel Chalita, a filósofa Lucilene Galvão e a psicóloga Renata Muniz Prado.

“Cada ano a gente altera, alterna, supera e melhora para que o nosso estudante receba o resultado disso tudo. Nós temos a novidade dos minicursos em parceria com a Universidade de Brasília (UnB), cada um pensando nas diversas áreas da casa, de modo que todos sejam contemplados”, explicou a secretária de Educação, Hélvia Paranaguá.

“Vamos ofertar palestras maravilhosas sempre com esse foco no cuidado e nos problemas socioemocionais. A gente precisa fortalecer o nosso professor para que o nosso estudante seja fortalecido. É uma cadeia pensada para que chegue até o estudante”, completou.

A parceria com a UnB resultou em 19 atividades dos cursos de licenciatura. “É uma honra ter sido convidada não só para hoje, mas para toda a semana. A gente entende que só é possível melhorar a educação com essa parceria”, analisou a reitora da UnB, Márcia Abrahão. Atualmente, UnB e Educação também trabalham em conjunto na criação de uma creche e de um centro de pesquisa de primeira infância.

A secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, e a governadora em exercício Celina Leão na cerimônia de abertura da Semana Pedagógica

Também parceiros do evento, o Sebrae-DF apoia com a reativação e o incremento do projeto Turismo Democrático e Cívico no DF, o Instituto BRB promove cursos de educação financeira e organização das finanças e os Centros Interescolares de Línguas (CILs) apresentam o Projeto Guia do Estudante.

Preparação

Diretor do Centro Educacional Stella dos Cherubins Guimarães Trois, em Planaltina, Adimário Rocha Barreto compareceu à abertura da Semana Pedagógica. Para ele, o evento serve para orientar o planejamento do ano letivo da escola.

“É sempre importante porque norteia o trabalho nas escolas daquilo que é a política pública para educação no DF”, afirmou. “E conseguimos direcionar melhor de acordo com a comunidade que atendemos”, acrescentou. A unidade atende 1,4 mil alunos do 6º ano ao ensino médio, incluindo curso técnico de informação e educação integral.

O diretor do CED 310 de Santa Maria, Luís Cláudio Lopes de Araújo, classifica a Semana Pedagógica como “a oportunidade que a gente tem de planejar”. “É esse momento de sentar e olhar como vai ser o ano, planejar todos os eventos e obter o resultado mais positivo possível”, comentou.

O novo formato do evento foi elogiado pelo diretor. “Achei que ficou bacana esse modelo híbrido que foi proposto. Acho que é importante a gente ter essa coordenação de rede”, complementou. Araújo está à frente de uma escola com 950 estudantes de ensino médio, além de mais de 50 do sistema socioeducativo.

Com informações da Agência Brasília