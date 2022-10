Governador vota no Lago Sul acompanhado de esposa e filho caçula

“Passada a eleição, temos que estar todos unidos. O Brasil precisa se unir em torno das propostas de melhorias para a nossa nação”, comentou

O governador Ibaneis Rocha votou na manhã deste domingo (30), no Lycée Français François Mitterrand, a escola francesa de Brasília. O chefe do Executivo no Distrito Federal chegou ao colégio do Lago Sul por volta das 10h30, acompanhado da primeira-dama, Mayara Noronha Rocha, e do filho caçula, Mateus.

Em conversa com a imprensa, Ibaneis pediu paciência à população durante a apuração dos votos. “Passada a eleição, temos que estar todos unidos. O Brasil precisa se unir em torno das propostas de melhorias para a nossa nação”, comentou. “Temos projetos a serem votados no Congresso Nacional, precisamos de uma atuação forte do próximo presidente da República para fazer o país crescer cada vez mais, gerando mais emprego e renda.”

O governador ressaltou que a votação está correndo de forma tranquila. E que as forças de segurança pública estão prontas para agir, havendo necessidade. “Todo o efetivo da polícia está a postos para atuar no Distrito Federal caso ocorra algum evento diferente do aguardado”, afirmou. “Mas acreditamos que todas as manifestações vão ocorrer dentro da ordem.”

Depois de votar na escola francesa, Ibaneis Rocha acompanhou a primeira-dama até o Colégio Presbiteriano Mackenzie, onde Mayara registrou sua escolha.

Com informações da Agência Brasília