Governador mostra preocupação com a variante deltacron

Ibaneis afirmou durante anúncio da expansão do Plano GDF Saúde para os servidores da Polícia Civil, que pediu para secretaria de Saúde monitorar a variante

Diante das quedas diárias de casos da covid-19 e consequentemente, com a desobrigatoriedade do uso de máscaras, o governador lembrou da nova variante identificada na França. Oriunda de uma mutação da variante delta com a ômicron, a evolução da deltacron será monitorada pela secretaria de Saúde, segundo Ibaneis.

“Tudo que diz respeito à variantes e covid nos preocupa. Nós vamos manter um monitoramento em relação a isso, se houver qualquer risco à população nós temos todas as condições de tomar atitudes que ajudem a bloquear a entrada desse vírus. Estamos de olho, vou pedir ao secretário de saúde que acompanhe todos os números em âmbito nacional para que seja necessária qualquer medida a gente tenha a disponibilidade de dados”, comentou o chefe do Executivo, durante anúncio da expansão do Plano GDF Saúde para os servidores da Polícia Civil, em solenidade que marcou a assinatura da recomposição salarial das forças de segurança do Distrito Federal, no Palácio do Buriti, na manhã desta terça-feira (15).

De acordo com as autoridades, o GDF Saúde já atende cerca de 60 mil pessoas no plano, e com a adesão dos policiais civis, a expectativa é que chegue a 150 mil adesões. Presente na solenidade, o governador do DF, Ibaneis Rocha exaltou as forças, que estiveram em serviço durante toda a pandemia de covid-19. “Tivemos servidores que não pararam durante a pandemia. Policiais, Bombeiros e servidores da saúde merecem um carinho especial por esse trabalho brilhante realizado”, disse o chefe do Executivo.

Segundo o governo local, o Plano GDF Saúde registrou até o momento 200 mil consultas, três mil cirurgias, cinco mil internações e um milhão de exames. São 37 hospitais particulares que atendem o plano, com dois mil prestadores de serviço. “Temos condições de pagar (reajuste) e aproveitamos para fazer também o plano de saúde dos policiais civis, e conseguimos estabelecer parâmetros que atendem essas famílias”, completou.