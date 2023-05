Governador entrega Medalha Tiradentes, maior honraria da PMDF

A honraria serve como reconhecimento à prestação de serviços relevantes à segurança pública na capital do país

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizou a outorga da maior honraria da corporação, nesta quinta-feira (25). A Ordem do Mérito Alferes Joaquim José da Silva Xavier, também conhecida como Medalha Tiradentes, foi entregue a cerca de 360 militares, autoridades públicas, parlamentares e agentes da sociedade civil. A honraria serve como reconhecimento à prestação de serviços relevantes à segurança pública na capital do país.

O governador Ibaneis Rocha participou da cerimônia, promovida no Colégio Militar Tiradentes, e entregou parte das medalhas. “Cada membro da sociedade desempenha um trabalho importante na manutenção e preservação da segurança pública. Reconhecer o trabalho de militares, autoridades, civis, é incentivar que o bem-estar da comunidade siga sendo prioridade”, disse. O chefe do Executivo foi condecorado com a Medalha Tiradentes em 2021.

A solenidade faz parte da comemoração de 214 anos da corporação, completados no dia 13 deste mês. “É importante destacar a relevância da relação entre polícia e comunidade para o bem-estar da capital. A construção de uma sociedade pacífica e segura depende em grande parte da confiança e parceria transparente entre as forças de segurança e todos os cidadãos. A polícia é uma extensão da comunidade e a comunidade é um pilar fundamental para o fortalecimento da segurança pública”, salientou o comandante-geral da PMDF, coronel Klepter Rosa Gonçalves.

A medalha Alferes Joaquim José da Silva Xavier, criada originalmente pelo Decreto nº 5.272, de 6 de junho de 1980, foi elevada à Ordem do Mérito pelo Decreto nº 32.783, de 1º de março de 2011, tornando-se a mais importante distinção honorífica da PMDF.

“Essa condecoração demonstra esse espírito integrador que nós temos que ter entre as forças de segurança pública, mas também com as demais forças de Estado e com a comunidade”, avaliou o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar. “É sempre uma satisfação ter a oportunidade de fazer esse reconhecimento a todos aqueles que nos ajudam no dia a dia.”

Homenagem

A Ordem consta dos graus Grã-Cruz, Grande-Oficial, Comendador e Cavaleiro, com a finalidade de condecorar os policiais militares do Distrito Federal e das demais corporações militares – nacionais e estrangeiras, os civis e as pessoas jurídicas de direito público ou privado.

Entre os homenageados neste ano, está o secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli. “Me honra muito receber uma homenagem de uma instituição bicentenária, de uma instituição que tem uma trajetória de luta, de trabalho, de combate duro em defesa da comunidade e cidadãos da capital federal”, afirmou ele, durante a cerimônia.

O secretário de Planejamento, Orçamento e Administração, Ney Ferraz, também foi condecorado. “Me sinto muito honrado. É uma corporação valorosa para o DF, sempre carregou princípios importantes de manutenção da ordem e da segurança. Fazem um belíssimo trabalho de segurança pelas ruas de todo o DF”, elogiou.

A secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, dividiu o reconhecimento com os servidores da pasta: “A gente fica feliz porque é o resultado de um trabalho longo e conjunto. O trabalho que a gente vem fazendo em harmonia e sintonia com a Polícia Militar, com o Batalhão Escolar, é muito bacana. E essa homenagem é para toda a rede de ensino, porque ninguém faz nada sozinho”, pontuou.

O secretário de Família e Juventude, Rodrigo Delmasso, afirmou que “é um incentivo a continuar trabalhando ainda mais pela nossa população”. Enquanto o diretor do Departamento de Trânsito do DF (Detran-DF), Marcelo Portela Nunes, ressaltou a honra em ser homenageado e acrescentou que a corporação é uma “instituição bicentenária que guarda com a própria vida a vida das pessoas no Distrito Federal”.

Também foram condecorados o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira; o presidente do Senado Federal, Rodrigo Otávio Pacheco; o presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, José Cruz Macedo; a presidente do Superior Tribunal de Justiça, Maria Thereza de Assis Moura; o diretor da Polícia Federal, Andrei Augusto Passos Rodrigues; o secretário interino de Esporte e Lazer, Victor Lacerda; os secretários da Pessoa com Deficiência, Flávio Pereira dos Santos; de Relações Institucionais, Agaciel da Silva Maia; e da Mulher, Giselle Ferreira; os deputados federais João Alberto Fraga, Gilvan Máximo, e Fred Linhares, e mais.

*Com informações de Catarina Loiola, da Agência Brasília