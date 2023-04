Na solenidade, ministrada pelo Arcebispo Dom Paulo Cezar Costa, estavam presentes cerca de 60 pessoas

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, participou, na manhã desta sexta-feira (21), da Santa Missa em Ação de Graças pelo aniversário de instalação da Arquidiocese e da inauguração de Brasília. Ele chegou à Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida juntamente com a esposa Mayara Noronha e o filho mais novo.

Na solenidade, ministrada pelo Arcebispo Dom Paulo Cezar Costa, cerca de 60 pessoas celebraram a missa, além de outros visitantes, que acompanharam na entrada da Arquidiocese. Acompanhando Ibaneis, também estavam presentes o presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, com a esposa, a Coronel Mônica Miranda, comandante do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF).

Na palavra dirigida aos fiéis, o arcebispo Dom Paulo Cezar destacou a história da Catedral, que, segundo ele, é símbolo da fé para que Brasília fosse construída. “Juscelino e a equipe tiveram uma atitude de fé para a construção da capital. Colocaram o pé sobre as águas”, disse, fazendo referência à atitude do apóstolo Pedro, que andou sobre as águas com Jesus na passagem bíblica.

O pároco destacou ainda a responsabilidade de cada cidadão para que a cidade se mantenha conservada. “Devemos cuidar da nossa cidade. Não é responsabilidade apenas do governo, mas também de cada um de nós”, disse. Segundo ele, esta é uma forma de honrar a memória dos que construíram Brasília, há mais de 60 anos.

“Quantos operários simples e sonhadores e cheios de fé trabalharam na construção da Rodoviária, Espanada e nossas cidades. Pedimos a Deus que os recompense, porque nos precederam. Não esqueçamos também de sermos solidários”, afirmou.

Ele reforçou ainda a preocupação em manter a capital e as respectivas Regiões Administrativas bem cuidadas pela população. “Brasília pode ser cada vez melhor quando o governo e o povo trabalham juntos para o bem comum. A responsabilidade é nossa. Ajudar os menos favorecidos é obrigação de todos nós, para trilhamos juntos o caminho da prosperidade, da partilha e da fé. É juntos que alcançaremos a benção de Deus”, afirmou o arcebispo. “Brasília é nossa casa.”

Fotos: Vítor Mendonça/Jornal de Brasília

Aniversário da Catedral

Criada em 16 de janeiro de 1960 com a temática “Quandoquidem Nullum” do Papa João XXIII, a Arquidiocese foi instalada três meses depois junto com a inauguração da cidade que passou a ser capital do país. O primeiro bispo foi Dom José Newton de Almeida Baptista que governou a Igreja nascente no Planalto Central até 1984 e foi o desbravador da evangelização onde hoje se está ultrapassando a marca de 160 paróquias.