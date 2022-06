Governador do DF se reúne com o terceiro setor

O governador, Ibaneis Rocha, se reuniu nessa quinta-feira, 2, com pastores do Distrito Federal e Entorno da Igreja Universal do Reino de Deus

O governador, Ibaneis Rocha, se reuniu na manhã dessa quinta-feira, 2, com pastores do Distrito Federal e Entorno da Igreja Universal do Reino de Deus para uma reunião geral.

O objetivo da reunião foi para manter a sintonia do governo com os projetos realizados pelas Igrejas.

“A pauta mais específica é realmente estar nesse contato direto, ouvindo os pedidos dos nossos líderes religiosos, tentando atender a todos eles, porque são pedidos bastantes justos, que vem em direção da população e a gente está aqui exatamente nessa linha. E manter a sintonia como todo o setor religioso do Distrito Federal de modo que possamos implementar as melhores políticas para as famílias da nossa cidade.”

Ibaneis ainda comentou que vem trabalhando desde o começo de seu mandato para o fortalecimento das relações com o terceiro setor, principalmente por conta do trabalho social que as igrejas realizam.

O acolhimento social é de grande importância é esse setor consegue chegar em locais que o governo não consegue auxiliar, afirmou Ibaneis.