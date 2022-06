Gramado Parks marca presença no maior fórum Multipropriedade e Timeshare da América do Sul

O Diretor comercial, Edson Cândido é um dos mais de 20 painelistas nacionais e internacionais da ADIT Share22, a maior imersão em multipropriedade

A Gramado Parks, grupo de hospitalidade e entretenimento com sede na Serra Gaúcha, marca presença na 10ª edição do ADIT Share, o maior fórum sobre Multipropriedade e Timeshare da América do Sul, que acontece de dois a quatro de junho no Thermas dos Laranjais em Olímpia, São Paulo.



O evento é realizado pela Associação para o Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do Brasil, a ADIT, e reúne anualmente os principais players dessa forte indústria para apresentar as tendências, debater ideias e trocar experiências sobre os componentes que envolvem o Timeshare e a Multipropriedade. É uma oportunidade de expandir o conhecimento e se conectar com os principais players do mercado, debatendo ideias, tendências e trocando experiências.

Um dos destaques da programação é a participação do diretor comercial da Gramado Parks, Edson Cândido, com o tema “Onde o entretenimento encontra o mercado imobiliário: produtos, conceituação, modelos e operação”. Edson irá falar sobre a estratégia de cluster e como a Gramado Parks desenvolve novos destinos através do entretenimento gerando bocal para a Multipropriedade compor a hospitalidade.



Edson Cândido é diretor comercial da Gramado Parks desde 2020 e atua há 12 anos no Turismo, no segmento de tempo compartilhado. Edson é especializado em Timeshare/Multipropriedade, e seu maior diferencial está no desdobramento das estratégias comerciais por meio da construção de jornadas de clientes para produtos de fidelização de férias.

A frente da Gramado Parks, lidera um time de 1800 funcionários no segmento de hospitalidade e entretenimento, responsável pelo desenvolvimento de empreendimentos inovadores como o Snowland, primeiro parque de neve indoor do país e Acquamotion, único parque aquático coberto termal da América do Sul, ambos em Gramado, e a Yup Star, roda-gigante localizada em dois diferentes destinos: Rio de Janeiro e Foz do Iguaçu. A empresa tem também quatro hotéis em Gramado, além de salas comerciais do conceito de multipropriedade no Rio de Janeiro, Gramado, Pernambuco e Foz do Iguaçu.

A ADIT é uma entidade sem fins lucrativos que tem como objetivo o desenvolvimento dos mercados imobiliário, turístico e urbanístico dentro das melhores práticas nacionais e internacionais. Com grande atuação na educação, conscientização e capacitação do mercado, a ADIT é hoje reconhecida pelo forte rede e geração de negócios brasileiros. Já na 10ª edição do ADIT Share, os organizadores esperam receber 500 participantes no formato presencial e um público ainda maior no formato online.