Brasília terá seu primeiro crematório

As obras devem iniciar ainda em novembro

Na última quarta-feira (4), o alvará para a construção do primeiro crematório de Brasília foi expedido, após articulação da Secretaria de Justiça e Cidadania, juntamente com o Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal (Conplan) da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh).

A previsão é de que as obras iniciem ainda em novembro deste ano e o espaço seja entregue para a população no primeiro trimestre de 2022.

“Passada esta parte mais burocrática, o próximo passo da Sejus é viabilizar a redução de prazos para que o crematório seja entregue o quanto antes. Este assunto entrou na pauta de prioridades da pasta em 2019 e finalmente sairá do papel para beneficiar a população do DF. A ideia é que os cidadãos brasilienses não precisem mais se deslocar para outras cidades para cremar seus amigos, familiares e demais entes queridos”, explica a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani.

O crematório ficará instalado no cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul, e contará com câmara fria, câmara ardente, depósito de resíduos, sanitário com acessibilidade e uma sala de despedida com capacidade para 40 pessoas. O espaço será construído logo na entrada do cemitério, próximo à administração, ao templo ecumênico e à floricultura.

A publicação foi disponibilizada no Diário Oficial do DF. Para acessar – Clique AQUI

Após exigência da Secretaria de Justiça, a Concessionária Campo da Esperança (CCE) providenciou a compra do forno para operacionalizar a cremação e, assim, cumprir a cláusula prevista no contrato assinado em 2002 com a concessionária, que já determinava a instalação deste serviço.

A Sejus é a pasta responsável por regular e fiscalizar os serviços cemiteriais e funerários, no âmbito do Distrito Federal, por meio da Subsecretaria de Assuntos Funerários (SUAF).

Com informações da Sejus DF