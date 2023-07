Golpe da batida: Veja dicas de como se proteger do crime que vem atraindo vítimas

Os bandidos simulam uma colisão e aproveitam a ocasião para roubar as vítimas; PM dá dicas de prevenção contra esse tipo de ocorrência

O “golpe da batida”, que funciona a partir de uma colisão proposital dos bandidos no veículo da vítima no intuito de assaltar o condutor e roubar e o carro, vem preocupando os moradores da capital. Na semana passada, o Distrito Federal registrou dois casos deste golpe, um em Taguatinga e outro na BR-060.

Por se tratar de casos recentes, a Polícia Civil do DF disse que não há dados sobre esse tipo de golpe. Segundo o major Broocke, porta-voz da Polícia Militar, esse tipo de crime não é comum de acontecer na capital.

“Na última semana, já foram duas ocorrências e a Polícia Militar conseguiu prender os autores. Eles batem na traseira do seu veículo e esperam que você desembarque, depois de um tempo eles anunciam o assalto”, explica o militar.

Nesse tipo de situação, é aconselhado que o motorista esteja sempre atento ao ambiente e que tome algumas precauções para evitar o roubo. “Recomendamos que caso você se veja numa situação dessa, você observe quem está desembarcando e está no outro veículo. Se não sentir segurança, então não pare o veículo. Acione o 190 ou então se dirija a um batalhão mais próximo ou delegacia mais próxima para poder coletar os dados de quem bateu”, disse o major.

Broocke também destaca que, caso possível, a pessoa deve observar a placa do veículo que bateu no seu, pois geralmente os criminosos escolhem vítimas mais vulneráveis para aplicar esse tipo de golpe, como mulheres que estão sozinhas dentro do automóvel ou pessoas idosas. “Então é importante observar sempre se está sendo seguido ou observado”, concluiu Broocke.

Casos recentes

No último sábado (15), um casal de idosos foi vítima do golpe da batida. Segundo a Polícia Militar, o casal foi feito reféns por dois suspeitos na BR-060 que colidiram contra o carro das vítimas. Eles foram obrigados a dirigir até o Gama e passar a senha dos cartões pessoais aos criminosos, que não conseguiram efetuar os saques.

Em seguida, os idosos foram obrigados a conduzir o carro até a casa deles, no Riacho Fundo 2. O filho das vítimas que estava na casa também foi agredido. Os autores encheram um outro veículo que estava na residência de eletrodomésticos, mas, no momento que iam fugir com os produtos roubados, foram impedidos por viaturas da PMDF que realizavam o cerco.

Já na última segunda-feira (10), uma motorista foi vítima do mesmo golpe, em Taguatinga. Um vídeo gravado por uma câmera de segurança mostra que a vítima estava parada no trânsito, quando outro carro colidiu com o dela. Ao descer para verificar o veículo, foi assaltada e teve o celular e o carro roubados. Os suspeitos também foram presos dias depois do assalto.