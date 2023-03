Gestão compartilhada do Centro de Práticas Sustentáveis completa dois anos

Acordo viabiliza parceria entre Brasília Ambiental e Movimento Comunitário Jardim Botânico. A comemoração ocorre neste sábado (4)

A parceria entre o Instituto Brasília Ambiental e o Movimento Comunitário Jardim Botânico (MCJB) para a gestão do Centro de Práticas Sustentáveis (CPS), localizado nos Jardins Mangueiral, completa dois anos no domingo (5). Já a comemoração ocorre neste sábado (4), na sede do CPS, com diversas atividades abertas à comunidade. Entre elas, a inauguração da Cozinha Natural, fruto do projeto Oikos – Horta e Cozinha Natural.

De acordo com o secretário-executivo do Instituto Brasília Ambiental, Thúlio Moraes, os dois anos merecem ser comemorados, porque a celebração da parceria tem sido fundamental para manter o CPS como eficiente equipamento público de execução de atividades de educação ambiental na cidade. “Para o Brasília Ambiental, é um orgulho ver novos projetos surgindo a cada dia, como foi o caso do projeto Oikos, que dissemina a cultura da sustentabilidade em iniciativas abertas à comunidade”, diz Moraes.

Animado com o sucesso do CPS, o presidente do MCJB, Livino Silva, já vislumbra o fortalecimento do espaço comunitário, bem como a replicação do modelo de parceria. “A consolidação e a sustentabilidade também orçamentária deste espaço são nosso maior desejo. Fazemos muito como comunidade e Brasília Ambiental, mas sempre contamos com o apoio dos parceiros”, ressalta.

A gestão em parceria foi formalizada por meio de acordo de cooperação via Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (Mirosc), sem a transferência de recursos financeiros, para a consecução de finalidade de interesse público. O objetivo do acordo foi fomentar a educação ambiental e o desenvolvimento sustentável no âmbito do CPS.

Firmado em 5 de março de 2021, o acordo possibilitou, entre outras ações, a reativação do CPS, que estava inativo e com vários problemas de manutenção. Apesar do período da pandemia da covid-19, a parceria se manteve e conseguiu reerguer o espaço, que hoje atende a comunidade do Jardim Botânico e entorno com vários recursos e atividades.

O Centro de Práticas Sustentáveis oferece recolhimento de material reciclado e lixo eletrônico. Possui um Ecoponto, local para descarte de vidros; uma Biblioteca Oikos para estudos, além de trocas e doação de livros. No local, há diversos projetos de esporte, dança e cultura com tarifa social e bolsa para comunidade mais carente, e Ecowork – local para trabalho e estudo gratuito e com valores reduzidos para pessoas que não têm condições de pagar aulas de música e ioga. Por fim, oferece quitanda, viveiros com plantas nativas do Cerrado e o viveiro de plantas medicinais. Neste sábado, serão distribuídas, gratuitamente, mudas para a comunidade.

Com informações da Agência Brasília