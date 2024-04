Gentil Café abre espaço para arte indígena

Na semana em que se comemora o aniversário de Brasília e o Dia dos Povos Indígenas coincide com a maior mobilização do movimento popular indígena do Brasil, que ocorrerá entre os dias 22 e 26 de abril.

O Acampamento Terra Livre (ATL), promovido pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), completa, em 2024, 20 anos de luta histórica pela garantia dos direitos dos povos indígenas e fortalecimento da democracia do nosso país.

Cafeteria que sempre abriu as portas para o artesanato local, o Gentil Café receberá com muito orgulho representantes da arte indígena nos sábados, dias 20/04 e 27/04, a partir das 11h.

“É uma forma de ampliar a visibilidade e mostrar todo o talento dos indígenas, que fazem um trabalho primoroso, transformando materiais em arte, acessórios, peças de decoração.” Patrícia Gentil

Foto: Divulgação

No primeiro sábado, estarão no café 20/04, Fetxa e Júlio Yimufö, povos Kaxuyana e Tiriyó, do Parque do Tumucumaque (PA). No dia 27, Elenira Apurinã, do Acre, que trabalha com artes originárias, e Nilde.

Eles fazem acessórios, roupas e peças de decoração, feitas com sementes, miçangas, tecidos, rapé, penas e outros materiais. É uma oportunidade única de adquirir peças lindas e únicas.