Covid: 40% dos profissionais da saúde estão afastados

Cerca de 40% dos profissionais da saúde do Distrito Federal estão afastados por estarem infectados com a covid-19 ou gripe. A informação foi divulgada pelo secretário da Saúde, general Manuel Pafiadache, durante coletiva de imprensa nesta sexta-feira (04).

Atualmente, o DF passa pela terceira onda da covid em meio ao avanço da variante ômicron, cepa considerada mais transmissível que as anteriores.

Desde a véspera de natal, os casos, que permaneciam em uma média abaixo de 100 por dia, passaram a registrar altas e, no último dia 25, 10 mil novos foram registrados em 24 horas. Esse foi o maior número desde o início da pandemia, em março de 2020.

Além da alta no número de casos, a Taxa de Transmissão (Rt) também apresentou saltou e, no dia 21 de janeiro, bateu 2,61. Também o maior número desde a chegada da covid no país.

Vale lembrar que, acima de 1, a taxa indica que a pandemia está tendendo a avançar. Essa taxa significa que 100 pessoas infectadas infectam outras 261.

Segundo a Secretaria de Saúde, esses números já eram esperados e refletem tanto as festas de fim de ano quanto a propagação da ômicron. Dessa forma, o governo trabalha com a possibilidade de que o pico de infecções ocorra na metade de fevereiro. Ainda assim, é esperado que a queda desses dados seja brusca e já ocorra no final do mês.

“A gente trabalha com a previsão de que essa ascensão acelerada [da Ômicron] possa chegar nas próximas duas semanas, até meados de fevereiro. Nossa expectativa é de reduzir o platô de permanência desses elevados casos e espera de uma queda igualmente rápida ainda para o final do próximo mês”, avaliou o secretário-adjunto de Assistência à Saúde, Fernando Erick Damasceno.