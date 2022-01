GDF vai contra recomendação do governo federal e não exigirá prescrição para vacinação infantil

Em visita as obras do novo Conjunto Habitacional do Itapoã, o Chefe do Executivo Local ainda confirmou que os servidores públicos não precisarão de uma “passaporte da vacina” para trabalhar

O governador Ibaneis Rocha reinterou, na manhã desta terça-feira (4), que o Distrito Federal não exigirá prescrição médica para vacinação de crianças entre 5 e 11 anos, que deve começar na segunda quinzena de janeiro. Em visita as obras do novo Conjunto Habitacional do Itapoã, o Chefe do Executivo Local ainda confirmou que os servidores públicos não precisarão de uma “passaporte da vacina” para trabalhar. Em breve mais informações