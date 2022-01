Contrariando resultado de consulta pública, governo mantém obrigatoriedade de prescrição para vacinação infantil

A Pasta informou que a maioria dos entrevistados foi contra a obrigatoriedade da vacinação desta faixa etária e contra a prescrição médica para a aplicação

Em audiência pública sobre a discussão da vacinação contra a covid-19 de crianças com idade de 5 a 11 anos, o Ministério da Saúde confirmou que as vacinações infantis terão por obrigação a apresentação de prescrição médica, contrariando o resultado da pesquisa realizada pela Pasta, nos últimos dias do ano passado.

Promovida nesta terça-feira (4), pelo Ministério da Saúde, o evento foi realizado na Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), em Brasília, e contou com representantes da pasta e especialistas de entidades ligadas ao tema. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) não esteve presente. De acordo com a agência, a manifestação sobre a vacina para crianças já é de conhecimento público.

Rosana Leite de Melo, secretária de enfrentamento à Covid-19, foi a primeira a falar no evento. De acordo com ela, 99.309 pessoas realizaram o questionário sobre o plano de vacinação de crianças de 11 a 5 anos.

A secretária informou que a maioria dos entrevistados foi contra a obrigatoriedade da vacinação desta faixa etária e contra a prescrição médica para a aplicação. A priorização de crianças com comorbidades também foi maioria.

No último domingo (2), o Ministério da Saúde encerrou a consulta pública sobre a vacinação de crianças contra a covid-19.

Muito criticada desde seu início, no dia 24 de dezembro do ano passado, o questionário passou por algumas dificuldades durante o período que esteve online.

Como fica

Mesmo com os resultados, a secretária divulgou que o Ministério da Saúde, além de exigir a prescrição médica para a vacinação, ela não será obrigatória e priorizará:

crianças da faixa etária com comorbidades

que residem e tem contato com pessoas com comorbidades

No caso de crianças sem comorbidade, segue a ordem de vacinação:

De 11 a 10 anos

De 9 a 8 anos

De 7 a 6 anos

5 anos

Dados do IBGE mostram que o Brasil tem 20,5 milhões crianças entre 5 e 11 anos, ou seja, haveria como aplicar a primeira dose em toda essa faixa etária até março. Já a quantidade a ser recebida em janeiro seria suficiente para imunizar, por exemplo, todas as crianças de 11 anos (2,8 milhões, segundo o instituto).

Pfizer

O Brasil deve receber 3,7 milhões de vacinas infantis da Pfizer contra a covid-19 no mês de janeiro. Até o fim do primeiro trimestre, 20 milhões de doses chegarão ao país, no total.

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse nessa segunda-feira (3), que a vacinação deve começar na segunda quinzena de janeiro.

A primeira remessa, com 1,248 milhão de doses, deve chegar ao País no dia 13 de janeiro. Mais 1,248 milhões de unidades são esperadas para 20 de janeiro e outras cerca de 1,2 milhão até o fim do mês.