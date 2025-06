GDF vai construir rota acessível projetada para pedestres e ciclistas na W5 Norte

A região da SGAN 909, na Asa Norte, será contemplada com um novo projeto de requalificação urbana, voltado à melhoria da acessibilidade, mobilidade e sustentabilidade. A iniciativa foi desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal (Seduh), a partir de uma demanda do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT). A proposta integra um conjunto de oito trechos planejados para reorganizar o uso e a ocupação do espaço público na região.

Entre as principais intervenções previstas estão a construção de 1.777 m² de calçadas acessíveis e a implantação de 708 m² de área verde. O projeto também inclui a criação de 54 vagas para carros, nove para motos e seis para bicicletas, além do plantio de 17 mudas de árvores, que deverão oferecer sombra e contribuir com o paisagismo urbano.

Segundo o diretor de Espaço Público e Qualificação Urbana da Seduh, Clécio Rezende, a proposta tem como objetivo reorganizar os espaços da SGAN 909, com a criação de rotas acessíveis e a regularização de áreas de estacionamento. “A proposta atende a uma demanda de várias instituições da região e busca resolver ocupações irregulares que dificultam a circulação de pedestres e ciclistas”, afirma.

A rota acessível na W5 Norte foi elaborada pela Subsecretaria do Conjunto Urbanístico de Brasília (Scub), órgão da Seduh, com foco na melhoria da circulação de pedestres. As melhorias incluem a readequação de calçadas, instalação de rampas, travessias elevadas e sinalização tátil. Os estacionamentos existentes também serão reconfigurados e pavimentados com blocos de concreto intertravado, material que facilita a drenagem da água da chuva.

“Estamos priorizando os trajetos mais utilizados pela população, com foco na inclusão e no acesso universal aos serviços da região, principalmente em áreas que hoje funcionam de forma irregular”, explica Clécio Rezende.

O projeto incorpora ainda ações sustentáveis, como tratamento paisagístico, reforço na iluminação pública e medidas voltadas à segurança urbana. A expectativa do Governo do Distrito Federal é que o modelo adotado na SGAN 909 possa ser replicado em outras áreas da capital.

“Projetos semelhantes estão sendo desenvolvidos em trechos da W3 Sul e Norte, além de outras regiões administrativas. A ideia é promover rotas acessíveis e seguras em locais com grande fluxo de pessoas e equipamentos públicos”, conclui o diretor.