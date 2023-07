GDF terá ponto facultativo em jogos da Seleção Feminina de Futebol na Copa

Decisão tem o objetivo de aumentar a visibilidade e o prestígio ao time feminino durante a disputa mundial; Seleção enfrenta o Panamá no dia 24, às 8h

Pela primeira vez o Governo do Distrito Federal (GDF) decidiu adotar o ponto facultativo para servidores em dias de jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo feminina de futebol. A decisão será publicada no Diário Oficial do DF (DODF) pelos próximos dias.

A valorização do esporte feminino tem sido uma das prioridades deste governo, quando houve, em 2022, a inclusão de turmas de futebol feminino nas aulas dos 12 Centros Olímpicos e Paralímpicos (COPs) do DF.

Para a governadora em exercício, Celina Leão, essa é mais uma vitória feminina. “Como mulher e como incentivadora e praticante de esportes, fico muito feliz com esse passo importante que damos agora. Vamos torcer, sim, pelas nossas jogadoras e fortalecer essa corrente”.

A decisão de conceder ponto facultativo em dias de jogo tem o objetivo de aumentar a visibilidade da equipe feminina, de acordo com o secretário interino de Esporte e Lazer, Renato Junqueira. “O futebol feminino deve ser tão prestigiado quanto o masculino. A possibilidade do ponto facultativo em dias de jogos da seleção brasileira feminina demonstra mais um avanço no que diz sentido à valorização e fortalecimento da modalidade.”

Já para a secretária da Mulher, Giselle Ferreira, a decisão reitera o compromisso do GDF com a valorização e inserção do público feminino no esporte.

“O ponto facultativo reafirma o valor e o respeito pela participação das mulheres no esporte, especialmente no futebol, que historicamente enfrenta desafios relacionados à falta de investimento, menor visibilidade na mídia e disparidade salarial em comparação com o futebol masculino”, defendeu a secretária.

“Essa iniciativa não apenas contribui para a construção de uma sociedade mais inclusiva, diversa e igualitária, mas também ajuda a promover a visibilidade e o prestígio das atletas femininas, que tanto precisam”, concluiu a secretária Giselle.

Copa do Mundo feminina

A Copa do Mundo feminina de 2023 será sediada na Austrália e na Nova Zelândia, com abertura marcada para o dia 20 de julho. Pela primeira vez, o campeonato terá 32 seleções no campeonato.

A equipe brasileira disputará três jogos nesta primeira fase, mas só um cai no final de semana — dia 29, contra a França. O primeiro jogo está marcado para segunda-feira (24), às 8h, contra o Panamá.

Com informações da Agência Brasília