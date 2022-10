GDF Saúde faz dois anos, firma novo convênio e expande a rede credenciada

Lançado por Ibaneis Rocha, o plano segue em sua missão de promover saúde, bem-estar e qualidade de vida aos servidores e seus dependentes

O GDF Saúde, plano de saúde dos servidores públicos do Governo do Distrito Federal (GDF), completa dois anos e anuncia duas novidades: a adesão dos empregados do Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF) e a expansão das opções de atendimento dos beneficiários, com a chegada à rede credenciada do Hospital Brasília – Unidade Lago Sul.

Atualmente, o GDF Saúde conta com a adesão de cerca de 80 mil beneficiários. Lançado em 28 de outubro de 2020 pelo governador Ibaneis Rocha, o plano segue em sua missão de promover saúde, bem-estar e qualidade de vida aos servidores e seus dependentes.

“A partir de agora, os mais de 300 servidores do IPEDF poderão contar, por meio do GDF Saúde, com 41 hospitais e mais de 2.400 clínicas, laboratórios, cooperativas e associações médicas”, informa o presidente do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do DF (Inas-DF), Bruno Alvim Moura.

“E o Hospital Brasília – Unidade Lago Sul, um centro de alta performance em saúde, dotado de infraestrutura, tecnologia e equipes capacitadas para emergências, atendimentos eletivos e de alta complexidade, passa também a atender os nossos beneficiários”, conclui Alvim.

Além dos hospitais e prestadores credenciados, o plano impressiona pelos números. Até setembro de 2022, foram 2,3 milhões de exames laboratoriais e 23 mil exames RT-PCR (covid-19). “O GDF Saúde é responsável por mais de 6 mil cirurgias realizadas e quase 10 mil internações hospitalares, com 360 mil consultas feitas, entre 2020 e 2022”, esclarece Wânia Romagueira Calixto, diretora de Plano de Saúde.

Veja aqui a linha do tempo do GDF Saúde.

Com informações da Agência Brasília