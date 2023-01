GDF retira 300kg de lixo de escoamento em Taguatinga

Ainda foram feitos reparos nas partes quebradas e instaladas seis novas grelhas. A ação contou com quatro funcionários do projeto

O GDF Presente realizou a desobstrução do canal de escoamento de águas pluviais da CNG 1, em Taguatinga. Durante a limpeza, foram retirados 300kg de lixo e entulho.

Além da higienização, foram feitos reparos nas partes quebradas e instaladas seis novas grelhas. A ação contou com quatro funcionários do projeto. “Fizemos a limpeza e a recuperação das calhas para permitir a passagem da água das chuvas”, explica o coordenador do Polo Oeste II do programa, Elton Walcacer.

O administrador de Taguatinga, Renato Andrade, diz que essa parceria entre o polo do GDF Presente e a administração regional é fundamental para que a população viva em uma cidade melhor. “[Esses serviços] são fundamentais para a melhoria das condições de vida da população brasiliense, em especial aqui em Taguatinga, onde estamos realizando um trabalho de recuperação e modernização da cidade”, avalia.

O administrador elogia a ação na CNG 1: “É muito importante, especialmente nesse período chuvoso, em que as calhas podem ser obstruídas e causar sérios transtornos ao comércio e aos moradores em geral”.

Na semana passada, o Governo do Distrito Federal (GDF) deu início a uma força-tarefa em três regiões administrativas – Taguatinga, Ceilândia e Sol Nascente/Pôr do Sol – para conter os danos causados pelas fortes chuvas. A ação é coordenada pelo GDF Presente. O objetivo é recuperar e limpar os espaços públicos da cidade.

Em Taguatinga, os trabalhos abrangem correção asfáltica, limpeza de boca de lobo, poda e roçagem, fresagem de calçadas, limpeza de parques, retirada de entulho e lixo verde, sinalização viária horizontal e vertical, manutenção da rede de água e de esgoto e manutenção da rede de iluminação pública.

As informações são da Agência Brasília