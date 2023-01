Governadora em exercício visita equipamentos no Riacho Fundo II

Ela conferiu as obras do Centro de Educação Infantil e conheceu uma quadra de areia entregue à comunidade em setembro

A governadora em exercício Celina Leão visitou as obras do Centro de Educação Infantil (CEI) Parque do Riacho, no Riacho Fundo II, na manhã desta quinta-feira (19). Com recursos de R$ 9.589.051,15, valor proveniente do Governo do Distrito Federal (GDF), a escola começou a ser construída em novembro do ano passado.

“Nós que somos mães sabemos da necessidade de se criar vagas no ensino público, principalmente na educação infantil. Tenho certeza de que todas as mães do Riacho Fundo II estão muito felizes com essa obra”, disse Celina Leão. “A construção de uma escola é algo que mexe com o nosso coração”.

O CEI Parque do Riacho terá 3.014,84 m² de área construída, espaço suficiente para acomodar até 560 alunos. O prédio de dois andares, localizado na QN 12A, vai abrigar 14 salas de aula, cozinha, refeitório, auditório, brinquedoteca, parte administrativa completa, sala de atividades e outros setores que vão proporcionar o desenvolvimento pedagógico dos estudantes de forma plena.

“O Riacho Fundo II tem uma carência grande de centros de ensino infantil. Com essa construção, vamos desafogar uma demanda antiga”, reforçou a secretária de Educação, Hélvia Paranaguá. “A gente vê que os alunos do DF estão sendo bem-atendidos, que o governo tem olhado para as comunidades como um todo. Estamos trabalhando para que o aluno possa estudar perto de casa”.

De acordo com o engenheiro civil responsável pela obra, Maurício Meireles, as chuvas não chegaram a atrasar o andamento dos trabalhos. “Estamos trabalhando na fundação da escola neste mês. Em fevereiro, entraremos na parte estrutural, com lajes, pilares e vigas superiores”, informou. “Cerca de 18% da obra está executada, tudo caminhando dentro do cronograma previsto”.

Esporte e lazer

Após a visita ao canteiro de obras do CEI Parque do Riacho, a governadora em exercício aproveitou para conhecer uma quadra de areia entregue à comunidade da QN 34 em setembro. A construção do espaço, que contou com investimento de R$ 77.660,52, gerou 15 empregos diretos, na época.

“Equipamentos como esse trazem mais dignidade e lazer para os moradores, além de tirar os jovens da marginalidade”, comentou o secretário de Esporte, Júlio César Ribeiro. “Essa região tem recebido muito investimento do governo”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na avaliação do professor de Educação Física Bruno Amaral, a entrega da quadra de areia é uma grande alegria para a comunidade local. “Espaços como esse garantem que a prática de atividades físicas faça parte da vida das crianças”, comemorou. “Também sabemos que o esporte tem um papel importante para tirar os jovens das ruas”.

Com informações da Agência Brasília