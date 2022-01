GDF recua e uso de máscara volta a ser obrigatório em ambientes abertos

A medida acontece em meio ao aumento de casos de covid-19 na capital, que começaram a aumentar logo após a véspera de natal

O Governo do Distrito Federal (GDF) recuou e decidiu que o uso de máscaras volta a ser obrigatório em ambientes abertos. A decisão já foi assinada pelo governador em exercício, Paco Britto, e será publicada em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) ainda nesta quarta-feira (19) e começa a valer imediatamente.

Segundo o chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha, a intenção do Executivo é que as recentes medidas restritivas durem o mínimo possível. “A ideia é que a gente possa voltar a normalidade com a maior rapidez possível. E essas medidas servem para a gente ter meios de voltar a normalidade.”

Veja decreto na íntegra:

A medida acontece em meio ao aumento de casos de covid-19 na capital, que começaram a subir logo após a véspera de natal, quando os números não passavam de 100. No dia 27, por exemplo, foram registrados 225 novos casos em 24h. No último dado divulgado pela pasta referente a última terça-feira (18), houve 4.780 novos casos em 24h.

No mesmo sentido do recente aumento no número de casos de covid-19 na capital, a taxa de ocupação das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) públicas específicas para o tratamento dos casos graves também subiu. Segundo a Secretaria de Saúde, nesta quarta-feira (19), 95,12% das unidades estão ocupadas.

Dos 65 leitos de UTI covid abertos, 45 estão ativos e 41 estão ocupados. Além desses, a rede pública ainda tem 45 Unidades de Cuidados Intermediários (UCIs), sendo que 29 estão ocupados (64,44%) e 16 estão vagos.