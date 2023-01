GDF reconstrói tradicional pista de skate na Octogonal

O modelo escolhido para a nova construção é próprio para a prática do skate park, modalidade que pede uma pista oca

O Governo do Distrito Federal (GDF) iniciou, em outubro do ano passado, a reconstrução da tradicional pista de skate da Área Octogonal Sul (AOS), popularmente conhecida como Sukata. O espaço fica localizado na Área Especial 3/8 e terá 1.492 m² totalmente refeitos por meio de um investimento de R$ 712.822,29.

O modelo escolhido para a nova construção é próprio para a prática do skate park, modalidade que pede uma pista oca com várias curvas sinuosas, algumas lembrando pratos e tigelas (essas são chamadas de bowls). Essa espécie de “piscinão” também traz outros elementos, como obstáculos e rampas.

Etapas

“Teremos duas pistas cercadas por calçamento apropriado para as manobras de skate park, tudo feito em concreto polido”, detalha o encarregado da obra, Fábio Arruda. “A menor, com 198 m² e 90 cm de profundidade, poderá ser usada por crianças e iniciantes no esporte. A maior terá 584 m², com profundidade que varia de 1,30 m a 2,5 m.”

A obra está na fase de escavação e compactação do solo, preparação necessária para que a concretagem possa ser executada. “Esta etapa tem gerado 15 empregos”, informa o administrador do Sudoeste/Octogonal, Reginaldo Sardinha – que, quando era deputado distrital, criou a emenda parlamentar por meio da qual foram disponibilizados recursos para a obra.

“Vamos resgatar a tradição do skate com a reconstrução desta que é a primeira pista de skate do Distrito Federal”, comenta Sardinha. “E, mais do que isso, vamos oferecer uma obra de qualidade, apta para receber competições nacionais e internacionais, em uma região central e de fácil acesso.”

Contagem regressiva

Para quem estava acostumado a frequentar a antiga pista de skate pelo menos quatro vezes por semana, a reforma é motivo de alegria e ansiedade. O morador do Cruzeiro Velho Pedro Hugo Rocha, 30 anos, vive do skate. Trabalha com a fabricação de shapes, nome dado à tábua que fica sobre as rodinhas. E é em cima dessa prancha que encontra diversão.

“Visito as obras da pista todos os dias, sou muito apegado a esse lugar”, conta Pedro. “Pelo que tenho acompanhado, a reconstrução vai ficar muito boa. Não temos outra pista pública desse porte no DF. Então, para quem pratica, esse espaço é muito importante. Estou contando os dias para a inauguração.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da Agência Brasília