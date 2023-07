GDF reconstrói quebra-molas em Santa Maria após obras de recapeamento

Lombadas foram removidas devido à recuperação asfáltica da via. Detran acompanhou o processo e garantiu a segurança da população

Começou em Santa Maria a reconstrução dos quebra-molas removidos durante as recentes obras de recapeamento asfáltico na Avenida Alagados. As lombadas são ferramentas fundamentais para diminuir a velocidade dos veículos e tornar as vias mais seguras.

A chefe da Dimav, Walquiria Marra, explica o processo: “A ação ocorreu em cadeia. À medida que o recapeamento é executado, o Detran vai sinalizando e as ondulações vão sendo reconstruídas. Dessa forma, devolvemos a segurança aos usuários”, diz. “Seguimos os padrões estabelecidos pelo Detran, que posteriormente executa a sinalização horizontal. Sabemos da importância dessa execução e a segurança é nossa prioridade”, destaca.

Durante esse período, o Detran acompanhou a progressão da obra e instalou a sinalização adequada para garantir a segurança dos usuários da via. “Sabemos que a sinalização das vias melhora a fluidez e organiza o trânsito, proporcionando mais segurança à população. Por isso, o Detran está empenhado em promover a renovação de toda a sinalização horizontal e vertical nas vias urbanas do DF”, frisa o diretor-geral do Detran, Takane do Nascimento.

A reconstrução dos quebra-molas requer 4,5 toneladas de massa asfáltica para cada ondulação do tipo A, que possui 3,70 m de largura por 10 cm de altura, e uma faixa de rolamento de 3,5 m. Como a Avenida Alagados possui duas faixas, esse é um trabalho significativo.

O administrador regional de Santa Maria, Josiel França Penha Neto, ressalta a importância das lombadas e da sinalização adequadas para a segurança da população: “As lombadas retiradas durante a execução das obras de recapeamento nas avenidas Alagados e Santa Maria agora serão recolocadas. Os quebra-molas também estão sendo restaurados e toda a sinalização horizontal e vertical está sendo restabelecida. Essa é uma etapa importante na execução das obras de asfalto, pois gera segurança para a população”.

Com informações da Agência Brasília