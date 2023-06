GDF realiza reforma em campo da Estrutural

A reforma, que faz parte de um investimento de mais de R$ 1,2 milhão, conta com a aplicação de gramado sintético e nova iluminação

O Governo do Distrito Federal (GDF) está realizando uma reestruturação em um campo sintético da Estrutural. A reforma, que faz parte de um investimento de mais de R$ 1,2 milhão, conta com a aplicação de uma nova iluminação, gramado sintético, redes e traves. O campo está prestes a ser inaugurado e a previsão é que seja utilizado pela população em pouco tempo.

O campo criado em 2014 é um dos espaços mais usados pelas escolinhas de futebol e projetos sociais da região administrativa. Com as estruturas já deterioradas, o campo precisou de intervenção do GDF para promover lazer e segurança para a população.

Depois de praticamente oito meses em reforma, o novo campo sintético está em fase final. Cerca de dez profissionais contratados pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) trabalham de segunda a sexta-feira para adiantar a reforma.

“Assim que a gente terminar de instalar a grama sintética, precisamos aplicar a areia e o pó de borracha que fazem a fixação dos tapetes rente ao chão. Depois disso, só vai faltar instalar as traves e fazer as demarcações”, detalhou o chefe da Divisão de Obras da Novacap, Mario Honorio.

Durante a reforma, também foi executado o projeto de drenagem no campo para evitar alagamentos no período chuvoso. O morador Armisson Souza, 26 anos, relembrou como era o campo antes da reforma.

“Está bem melhor do que estava. Antes estava feio e velho e, agora, está ótimo. Essa reforma vai ajudar todos nós aqui da comunidade. É bom demais ver que as crianças vão poder se divertir”, comentou o autônomo.

Já o pequeno Luiz Phelipe da Silva, 11 anos, revelou que está empolgado para a inauguração. “Eu jogava bola, soltava pipa e brincava de várias coisas com meus amigos aqui, mas as grades e as redes estavam furadas e os tapetes, rasgados. As grades estavam quase caindo. Espero jogar muita bola agora, com a reforma”, afirmou.

“Esta é uma demanda antiga que os desportistas da Estrutural reivindicavam. Com a reforma do campo sintético, mais uma demanda de grande relevância para a população é atendida pelo GDF. Só temos a agradecer, em nome da população, ao governador Ibaneis Rocha por mais esta obra que irá enriquecer o esporte amador local”, defendeu o administrador da Estrutural, Alceu Prestes de Mattos.