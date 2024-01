GDF realiza ação de combate à dengue no Sol Nascente

Todos os NAJs da DPDF atuarão como pontos de distribuição de cartilhas de conscientização sobre a temática

Desde o início de janeiro, o Governo do Distrito Federal (GDF) tem realizado diversas ações de combate à dengue, objetivando a conscientização da população sobre formas de combater a proliferação e eliminar criadouros do mosquito. Nesta semana, o governo se juntou a Defensoria Pública (DPDF) e realizou o primeiro evento, que ocorreu nesta quarta-feira (24), na Administração Regional do Sol Nascente.

O próximo será no sábado (27/1), das 9h às 12h, durante a 18ª edição do projeto GDF Mais Perto do Cidadão, no espaço Céu das Artes – Avenida Recanto das Emas, Quadra 113, Área Especial 01, Lote 9, no Recanto das Emas. A segunda Unidade Móvel de Atendimento Itinerante da instituição será apresentada na ocasião.

Além de ações que contarão com a presença das unidades móveis, todos os Núcleos de Assistência Jurídica (NAJs) da DPDF atuarão como pontos de distribuição de cartilhas de conscientização sobre a temática. A Central de Relacionamento com os Cidadãos (CRC) também prestará orientações aos que entrarem em contato por meio do número 129. O serviço é gratuito e funciona em dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h25 e das 13h15 às 16h55.

Para o Defensor Público-Geral, Celestino Chupel, a prevenção e o controle eficazes exigem uma abordagem coordenada e a participação ativa de diversos setores da sociedade. “A colaboração entre instituições e órgãos do governo local é uma forma de maximizar os recursos disponíveis e reduzir os números da doença no Distrito Federal. Essa atuação é crucial no combate à dengue, permitindo a implementação de estratégias abrangentes de prevenção, controle e educação pública. A parceria terá um impacto positivo na redução dos casos”, analisou.

A parceria foi definida em reunião no Palácio do Buriti nesta segunda-feira (22/1) com diversos órgãos e instituições distritais. Atuarão em conjunto com a DPDF nessa luta contra a dengue a Secretaria de Saúde do DF (SES-DF), a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal (SLU-DF), a Casa Civil e a Secretaria de Justiça e Cidadania.