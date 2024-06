GDF prorroga inscrições para processo seletivo de estagiários

Foram prorrogadas até o dia 30 de junho as inscrições para o processo seletivo de estágio do Governo do Distrito Federal (GDF). A decisão tem como objetivo dar mais oportunidade aos estudantes que ainda não conseguiram se inscrever.

O programa tem 4.132 vagas e contempla estudantes de nível médio regular, nível médio técnico, educação de jovens e adultos (EJA) e nível superior em diversas áreas. “Prorrogamos o período de inscrições para ampliar a oportunidade daqueles estudantes que ainda não tiveram a chance de participar”, explica o secretário executivo de Contratos da Seec, Daniel Riehl. “É preciso esclarecer que o estágio é para nível médio e superior em várias áreas, e o estudante pode ser designado para vários órgãos do GDF”, acrescenta.

Cursando o terceiro semestre de jornalismo e fazendo estágio na assessoria de comunicação da Secretaria de Economia do DF, Caio Aquino sabe bem dos benefícios do programa.

“O estágio está me proporcionado muita experiência profissional e ajudando a criar contatos que hoje em dia no mercado de trabalho é algo fundamental. Além disso, aprendi como funciona o sistema do GDF e pude me aproximar mais da minha profissão além da faculdade.”

A seleção é realizada em parceria com a Universidade Patativa e os interessados poderão fazer a inscrição neste link até as 23h59 do dia 30 de junho.

Programa

Os estágios oferecidos pela Secretaria de Economia são uma excelente forma de aperfeiçoamento prático para esses estudantes, uma vez que as vagas estão distribuídas entre mais de 70 órgãos e secretarias do Complexo Administrativo do Distrito Federal, o que possibilita a atuação nos mais variados campos, integrando, especialmente, um olhar de gestão pública e zelo com o as demandas da sociedade em geral na formação dos discentes.

Mais do que isso, o GDF também se beneficia com a dedicação e entusiasmo desses jovens que colocam em prática seus conhecimentos e colaboram de sobremaneira com as atividades da Administração Pública.

*Com informações da Seec