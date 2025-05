GDF promove visita oficial a São Paulo para aperfeiçoar políticas públicas com foco em mulheres

A Secretaria da Mulher do Distrito Federal (SMDF) realizou, nesta semana, uma série de visitas técnicas a instituições paulistas que são referência nacional em políticas públicas voltadas às mulheres. A agenda incluiu o Hospital da Mulher de São Paulo e a Secretaria de Políticas para Mulheres do Estado, com o objetivo de conhecer estruturas modernas, soluções sustentáveis e estratégias integradas de atendimento.

Na terça-feira (27), a secretária Giselle Ferreira esteve no Hospital da Mulher, unidade pública reconhecida pelo atendimento humanizado e especializado em saúde feminina. O hospital, que funciona 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS), é referência no acolhimento a vítimas de violência sexual e no tratamento de câncer ginecológico e mamário. Acompanhada pela diretoria da unidade, Giselle percorreu as instalações e destacou a inovação do modelo adotado, como o uso de robôs na distribuição de medicamentos e a estrutura sustentável com paredes feitas de garrafas PET.

“Estamos ampliando nossos equipamentos de proteção e acolhimento da mulher na nossa capital. Agora é essencial proporcionar também um acesso mais especializado à saúde da mulher. Precisamos caminhar cada vez mais lado a lado com políticas públicas eficazes, e buscar boas referências faz parte desse processo”, afirmou a secretária.

Um dos destaques da visita foi o fluxo integrado de atendimento às vítimas de violência doméstica, que coloca o hospital em articulação direta com a Casa da Mulher Brasileira, Delegacias da Mulher (Deams), Defensoria Pública e Instituto Médico Legal (IML), funcionando 24 horas.

Para a vice-governadora do DF, Celina Leão, a agenda reforça o compromisso da Secretaria da Mulher com a inovação e com a construção de políticas públicas baseadas em evidências. “Ao buscar referências que têm impacto real na vida das mulheres, o GDF segue firme na missão de ampliar o acesso à proteção, à dignidade e à autonomia para todas”, declarou.

Já na quarta-feira (28), a comitiva do DF reuniu-se com a secretária de Políticas para Mulheres do Estado de São Paulo, Valéria Bolsonaro. O encontro institucional fortaleceu o intercâmbio entre as gestões e despertou interesse mútuo na troca de iniciativas bem-sucedidas.

Durante a reunião, Valéria Bolsonaro demonstrou entusiasmo ao conhecer programas desenvolvidos no DF, como o Acolher Eles e Elas — voltado a órfãos do feminicídio —, o Reconstruindo Sorrisos, que trabalha a recuperação emocional de vítimas de violência, e a política de gratuidade no transporte público para mulheres em situação de vulnerabilidade.

Por outro lado, a gestora brasiliense teve acesso a projetos inovadores de São Paulo, como o Abrigo Amigo — totens de emergência instalados em paradas de ônibus com atendimento 24 horas —, a campanha São Paulo Para Todas, e ações específicas para o cuidado com a saúde mental de profissionais da educação.

“Todas essas experiências exitosas em políticas públicas voltadas ao público feminino mostram que é possível aliar cuidado com a saúde, inovação e responsabilidade ambiental”, destacou Giselle Ferreira ao fim da visita. A troca de experiências abre caminho para novas parcerias e soluções conjuntas em benefício das mulheres em todo o país.

