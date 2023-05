GDF Presente trabalha na manutenção da drenagem na Estrutural

Essa ação foi feita nas passagens subterrâneas da Asa Sul, com apoio do Serviço de Limpeza Urbana (SLU)

O GDF Presente tem trabalhado na manutenção da rede pluvial em toda a Cidade Estrutural. O serviço foi feito em áreas importantes da região administrativa, onde bocas de lobo necessitavam de manutenção para preservar a segurança dos pedestres.

A administração regional tem atuado também no mapeamento das bocas de lobo que precisam de algum tipo de reparo para, então, demandarem apoio da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) ou da Companhia de Saneamento Ambiental (Caesb). A limpeza desses dispositivos atendeu, nos últimos dias, as principais avenidas da cidade, inclusive uma área próxima ao Centro Olímpico da Estrutural.

“O mapeamento é importante para termos noção de quantas bocas de lobo são, para ver o material que precisamos e solicitarmos na Novacap e na Caesb, além de trazer segurança para a população”, afirma o coordenador do Polo Central I do GDF Presente, Robson Pimenta.

Esse trabalho de melhoria na drenagem também foi feito no Plano Piloto, região fortemente atingida pelas chuvas. Com o auxílio de um caminhão-pipa, as equipes fizeram reparos na área do Hospital Materno Infantil de Brasília (Hmib) e desobstruíram bocas de lobo. Um serviço que garante o escoamento da água da chuva e evita alagamentos. Essa ação foi feita nas passagens subterrâneas da Asa Sul, com apoio do Serviço de Limpeza Urbana (SLU).

Ainda no Plano Piloto, a área verde em frente ao Teatro Nacional, onde havia um acampamento indígena até a semana passada, também recebeu cuidados.

