GDF Presente retira 250 toneladas de lixo de Ceilândia Sul

O trabalho de limpeza foi feito em parceria com a administração da cidade e com o Serviço de Limpeza Urbana

Em apenas um dia de trabalho, a equipe do GDF Presente, em parceria com a administração de Ceilândia, retirou 250 toneladas de entulhos e restos da construção civil de áreas de transbordo irregular das QNM 21, QNQ 02 e Setor de Indústrias de Ceilândia. De acordo com o gerente de Condomínios da Administração, Sebastião Bezerra, todos os dias são feitas ações de limpeza na região administrativa. A escolha das áreas a serem limpas é determinada por demanda da população ou por fiscalização de rotina.

O trabalho realizado em Ceilândia nesta segunda-feira contou com dois caminhões, duas pás carregadeiras e uma retroescavadeira, além da equipe do Serviço de Limpeza Urbana (SLU), que atuou em outras áreas da cidade | Foto: Divulgação / GDF Presente

“Todos os dias, fazemos limpeza nas ruas de Ceilândia”, afirmou Sebastião Bezerra. Ceilândia conta com três papa-entulhos e 24 papa-lixo. Os papa-entulhos estão localizados no Núcleo de Limpeza de Ceilândia, na QNN 29 módulos G a K, Área Especial, próximo da faculdade Iesb; QNP 28, Área Especial – PSul S/N, Área da Usina do SLU, próximo ao Terminal Rodoviário; QNM 27, Lote C – Pátio de Serviço da Administração da Administração Regional.

No trabalho desta segunda-feira, a administração usou dois caminhões, duas pás carregadeiras e uma retroescavadeira, além da equipe do Serviço de Limpeza Urbana (SLU), que atuou em outras áreas da cidade. Sebastião destacou as quadras onde existem mais áreas de transbordo irregular. São elas: QNN 28; QNN,9; QNP 28; Setor de Indústrias; QNQ 02; Via S10 e DF-451. Os restos de construção que são descartados nas ruas de Ceilândia seguem para a Unidade de Recebimento de Entulho, que tritura o material, juntamente com brita, e os transforma em Restos Compostos da Construção (RCC), destinados à reforma de vias não pavimentadas do DF.

O administrador de Ceilândia, Dilson Almeida, falou da importância de conscientizar a população da cidade para a necessidade de jogar o lixo nos papa-entulhos e nos papa-lixo da cidade. “O ato de descartar o lixo em lugares impróprios é uma das principais causas do entupimento de bueiros no período de chuvas”, disse o administrador. Ceilândia conta com uma equipe do SLU permanentemente baseada na cidade, além de três móveis. A equipe permanente é responsável pela retirada de entulhos e inservíveis, em parceria com o GDF Presente e a administração regional.

Com informações da Agência Brasília