GDF Presente retira 100 toneladas de lixo e entulhos de Arniqueira

A administradora destaca a importância de visitas periódicas do GDF Presente à localidade para ações de limpeza e manutenção de vias

O Polo Central 2 do GDF Presente e a administração de Arniqueira realizaram ao longo desta semana a limpeza de ruas na região administrativa (RA). De acordo com a administradora da cidade, Telma Rufino, o trabalho incluiu podas de árvores, desobstrução de bocas de lobo, manutenção asfáltica e recolhimento de lixo verde (restos de plantas) e materiais inservíveis. “Cuidamos de toda a cidade”, disse a administradora.

De acordo com o responsável pelo Polo Central 2 do GDF Presente, Anchieta Coimbra, em cinco dias foram retiradas cerca de 100 toneladas de materiais inservíveis. A administradora destaca a importância de visitas periódicas do GDF Presente à localidade para ações de limpeza e manutenção de vias.

Investimentos

Em 2023, os moradores de Arniqueira passarão a contar com um restaurante comunitário, que está em fase de construção. Rufino também adiantou que a cidade ganhará novas escolas – de ensinos fundamental e médio – além de uma unidade básica de saúde (UBS). “Com o apoio do governador do DF, Ibaneis Rocha, os equipamentos públicos estão funcionando e sendo ampliados.”

Com informações da Agência Brasília