GDF Presente recolhe 300 pneus no SAAN para combater o Aedes Aegypti

O trabalho teve como objetivo evitar o acúmulo de água parada para combater, assim, o mosquito Aedes Aegypti, transmissor de várias doenças

O programa GDF Presente recolheu 300 pneus no Trecho 3 do Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte (SAAN) esta semana. A ação teve apoio do Serviço de Limpeza Urbana (SLU) e contou com a participação de dois reeducandos da Fundação de Amparo ao Trabalhador (Funap).

O trabalho, feito na quarta-feira (4), teve como objetivo evitar o acúmulo de água parada para combater, assim, o mosquito Aedes aegypti – transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana. Todos os pneus foram levados para uma unidade do Serviço de Limpeza Urbana (SLU) na Asa Norte.

“Estavam todos acumulados em um único trecho, ou seja, alguém jogou os pneus ali, sem pensar que, neste período de chuva, pneus acumulados podem ser ótimos focos do mosquito da dengue”, salienta o coordenador do Polo Central, Carlos Alberto.

O administrador do Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), Raphael Assunção, disse tratar-se de uma ação importante para preservar a saúde e o bem-estar da população. “Estamos ativos no combate ao mosquito, fazendo o recolhimento e o descarte correto de inservíveis periodicamente”, afirma ele.

Saiba mais

Pneus e outros materiais, como eletroeletrônicos, medicamentos, óleo de cozinha, pilhas e baterias, devem ser entregues em pontos especiais de coleta, para a realização da logística reversa. Confira o mapeamento dos locais de descarte conforme o tipo de resíduo.

Com informações da Agência Brasília