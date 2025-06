GDF prepara ampliação da rede de águas pluviais em Ceilândia

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) vai contratar uma empresa de engenharia especializada para ampliar a rede de águas pluviais na região do Hospital Anchieta, localizado na QNN 28, Módulo C, em Ceilândia. A licitação, estimada em R$ 11,9 milhões, está marcada para o dia 24 deste mês e será realizada por meio de Procedimento Licitatório Eletrônico do tipo menor preço.

A intervenção atende a uma demanda antiga da população e busca solucionar os recorrentes alagamentos nas quadras QNN 18 e QNN 20, além das imediações do hospital e de um posto de gasolina na região. Atualmente, a capacidade da galeria de águas pluviais é insuficiente para suportar o volume das chuvas intensas, o que compromete a mobilidade urbana e causa transtornos à comunidade local.

Segundo a Novacap, o prazo de execução da obra será de 240 dias corridos, contados a partir da emissão da ordem de serviço à empresa vencedora. A expectativa é de que a ampliação da rede minimize significativamente os episódios de alagamento, aumentando a segurança e a fluidez do tráfego, especialmente durante o período chuvoso.

“O investimento na drenagem urbana é uma das prioridades da Novacap. Essa obra em Ceilândia é estratégica porque protege a população, melhora a mobilidade e evita prejuízos causados pelas enchentes. Estamos comprometidos em garantir mais qualidade de vida para a comunidade local”, afirmou o presidente da companhia, Fernando Leite.

O projeto básico e o edital completo da obra estão disponíveis nos sites da Novacap e do portal Licitações-e.

Com informações da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap)