GDF participa do X Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União

A Secretaria de Economia do Distrito Federal (Seec-DF) participa do X Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União (FNTU), evento realizado em Brasília até esta sexta-feira (6). Nesta edição comemorativa dos 10 anos do fórum, o tema central é “Um universo de possibilidades para a gestão pública”. O Distrito Federal, pioneiro na adesão à Rede de Parcerias, compartilha sua experiência de inovação e integração federativa.

Durante o encontro, a Seec apresenta iniciativas focadas na qualidade de vida dos servidores públicos, que refletem diretamente na melhoria dos serviços oferecidos à população. Um estande especialmente montado mostra as ações do Governo do Distrito Federal (GDF) para promover o bem-estar no ambiente de trabalho. Além disso, a secretária levou ao fórum a palestra “Qualidade de vida no trabalho: caminhos, desafios e resultados da gestão pública do Distrito Federal”, conduzida por Márcia de Azevedo Duarte, que destacou a importância do cuidado com os servidores para a eficiência da gestão pública.

O secretário-executivo de Finanças, Orçamento e Planejamento da Seec, Thiago Conde, ressaltou a relevância do fórum: “A troca que acontece aqui é valiosíssima. O Fórum é uma janela aberta para novas ideias, boas práticas e conexões com gestores do Brasil inteiro. Para nós, da Secretaria de Economia, é também um momento de mostrar o que estamos construindo e aprender com o que está sendo feito em outros estados”.

Um dos pontos altos do evento foi o lançamento do livro Rede de Parcerias: 10 anos mudando a vida das pessoas, que reúne artigos sobre o impacto da rede de governança na implementação de políticas públicas. Dois representantes da Seec, o subsecretário de Captação de Recursos, Sadi Martins, e a gestora de Políticas Públicas, Fabiana Ramos, assinam o artigo Uma década de colaboração: A experiência do Governo do Distrito Federal na Rede de Parcerias.

Para Sadi Martins, o FNTU é um espaço fundamental para o fortalecimento da governança pública: “O Fórum reúne atores de diversas áreas da gestão pública para diálogo, capacitações e troca de boas práticas na administração de recursos provenientes de transferências da União. Este ano, as jornadas trazem um universo de possibilidades de aprendizados, inovação e atualização normativa”.

Com uma trajetória de dez anos, a Rede de Parcerias se consolidou como um importante instrumento de integração entre entes federativos e órgãos de controle. O Distrito Federal mantém sua posição de vanguarda na adoção de soluções inovadoras para a gestão pública, reafirmando seu compromisso com a eficiência e a colaboração.

Com informações da Secretaria de Economia (Seec-DF)