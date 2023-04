GDF oferece vagas para ambulantes em festival na Arena BRB Mané Garrincha

Edital vai disponibilizar 50 credenciais para o trabalho; interessados devem se credenciar no edifício do Instituto Brasília Ambiental

A Secretaria Executiva das Cidades publicou edital de convocação de ambulantes que são interessados em trabalhar no Festival Meskla, que acontecerá no dia 22 de abril na Arena BRB Mané Garrincha. Serão disponibilizadas 50 vagas na modalidade barraca.

Os interessados devem fazer credenciamento presencialmente no prédio do Instituto Brasília Ambiental, na SEPN Quadra 511, Bloco C, Andar Térreo, nesta quarta-feira (5), no horário das 9h30 às 12h e das 14h às 17h.

Caso haja maior número de interessados do que de vagas disponíveis, haverá sorteio no mesmo dia, após o término das inscrições.

A divulgação dos contemplados será no dia 6 de abril, no site www.segov.df.gov.br, na aba “Editais” do menu principal, no período vespertino.

A entrega das licenças eventuais aos contemplados ocorrerá no dia 14 de abril, das 9h30 às 12h e das 14h às 17h, no 9º andar do edifício Anexo do Buriti.

Os ambulantes, no ato do requerimento, devem apresentar original e cópia de documento pessoal, com foto e comprovante de residência. Informações adicionais poderão ser solicitadas junto à Gerência de Ambulantes, no telefone (61) 3313-5915 e 3313-5934, em horário comercial.

Com informações da Agência Brasília